Almanya'da Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 5 bini geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 5 bini geçti - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 5 bini geçti

6 saat önce

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı.

Almanya'da Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 5 bini geçti, System.String[]

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı.

Eyalet sağlık bakanlıklarıyla yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünce derlenen Kovid-19'a ilişkin son rakamlar, Tagesspiegel gazetesinde yayımlandı.

Buna göre, Almanya'da son 24 saatte vaka sayısı 1388 artarak 148 bin 453'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 224 artarak 5 bin 86'ya yükseldi.


Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 95 bin 200 oldu.

Bavyera, 39 bin 344 vaka ve 1480 ölüyle ülkede Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet oldu.


Bavyera'yı 30 bin 202 vaka ve 1130 ölüyle Baden-Württemberg, 30 bin 198 vaka ve 976 ölüyle Kuzey- Ren Vestfalya eyaleti takip ediyor.

Karlsruhe, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:08 Kaynak: AA

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