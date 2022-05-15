Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seçimlerinde CDU birinci çıktı - Son Dakika
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Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seçimlerinde CDU birinci çıktı

15.05.2022 19:45
Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seçimlerinde CDU birinci çıktı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde, ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi oyların yüzde 35'ini alarak birinci parti oldu.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde, ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi oyların yüzde 35'ini alarak birinci parti oldu.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan KRV'de yaklaşık 13 milyon seçmenin bulunduğu seçimlerde, oy kullanma işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre, CDU, 2017'deki seçimlere göre oyunu 2 puan artırarak yüzde 35 ile birinci çıktı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD), 5 yıl önce yapılan seçimlere göre 3,7 puan oy kaybederek yüzde 27,5 oyla ikinciliği elde etti.

Yeşiller Partisi, bir önceki seçimlere göre oylarını 12,1 puan artırarak yüzde 18,5 ile üçüncü oldu. Yeşiller, bu sonuçla "oy oranını en çok artıran parti" oldu.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, bir önceki seçimlere göre 1,4 puan kaybederek yüzde 6 oranında oy aldı.

Eyalette, CDU'nun hükümet ortağı olan Hür Demokrat Parti (FDP) ise bir önceki seçimlere göre 7,6 oy kaybederek yüzde 5 oy aldı. FDP'nin yüzde 5'lik seçim barajını geçip geçmeyeceği oyların tamamının sayılmasının ardından belli olacak.

Seçimlere katılım oranı yüzde 56 olarak gerçekleşirken, bu oran 2017 seçimlerinde yüzde 65,2 olmuştu.

Kesin sonuçların açıklanmasının ardından mevcut KRV Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst'ün partisi CDU'nun yeni bir ortakla hükümeti kurma görüşmelerine başlaması bekleniyor.

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Hristiyan Demokratlar, Ren Vestfalya, Almanya, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seçimlerinde CDU birinci çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seçimlerinde CDU birinci çıktı - Son Dakika
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