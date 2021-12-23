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Almanya'da, ocak ayında Omicron nedeniyle Kovid-19 vakalarında artış bekleniyor - Son Dakika

Almanya'da, ocak ayında Omicron nedeniyle Kovid-19 vakalarında artış bekleniyor

23.12.2021 16:26
Almanya'da, ocak ayında Omicron nedeniyle Kovid-19 vakalarında artış bekleniyor

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkenin, hızla yayılan Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle gelecek ayın başında vakalarda görülebilecek artışa karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkenin, hızla yayılan Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle gelecek ayın başında vakalarda görülebilecek artışa karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Bakan Lauterbach, WDR2 radyosuna yaptığı açıklamada, "Ülkemizde henüz büyük, hızlı bir Omicron dalgasına tanık olmadık ancak durum yıl sonunda ve ocak ayının ilk haftasında değişecek. Omicron varyantı nedeniyle gelecek ayın başında vakalarda görülebilecek artışa karşı hazırlıklı olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Lauterbach, vatandaşları Noel tatili döneminde Kovid-19 karşıtı önlemlere uymaya ve Omicron varyantına karşı korunmak için aşı olmaya çağırdı.

Son 24 saatte 44 bin 927 vaka

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 44 bin 927 yeni vaka kaydedildi.

Almanya'da bugüne kadar 3 bin 198 Omicron vakasının tespit edildiği belirtildi.

Yeni vakalarla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 924 bin, aktif vaka sayısı ise 821 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 425 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 109 bin 749'a yükseldi.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 58 milyon 800 bine ulaştı.

Hatırlatma aşısı olanların sayısı ise 29 milyon 100 bin oldu.

Yeni önlemler alınmıştı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, salı günü eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası yeni kısıtlamaları açıklamıştı.

Buna göre 28 Aralık'tan itibaren aşılı olanlar veya Kovid-19 geçirip iyileşenler en fazla 10 kişiye kadar bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçükler bundan muaf olacak. Aşı olmayanlar ise sadece bir haneden iki kişi, diğer bir haneden iki kişi ile bir araya gelebilecek.

Gece kulüpleri ve diskotekler gibi mekanlar kapalı kalacak.

Halka açık yerlerde toplantı ve havai fişek gösterileri yapılamayacak ve havai fişek satılamayacak.

Kültür ve benzeri önemli etkinlikler seyirci olmadan gerçekleştirilebilecek. Futbol maçları seyircisiz oynanacak. 2G (aşı olmuş veya iyileşmiş) kuralı tiyatrolarda ve sinemalarda yürürlükte kalmaya devam edecek.

Polis, itfaiye ve hastane gibi kritik yerlerde çalışanlar "salgın planlarını" bir an önce gözden geçirerek güncelleyecek.

Salgınla mücadeleyle ilgili bir sonraki değerlendirme toplantısının 7 Ocak'ta yapılacağı açıklanmıştı.

Omicron, Almanya, Ocak, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da, ocak ayında Omicron nedeniyle Kovid-19 vakalarında artış bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da, ocak ayında Omicron nedeniyle Kovid-19 vakalarında artış bekleniyor - Son Dakika
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