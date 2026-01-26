Almanya'da Soğuk Hava Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Almanya'da Soğuk Hava Ulaşımı Aksattı

26.01.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da etkili soğuk hava, toplu ulaşımı aksattı ve Dışişleri Bakanı Wadephul'un seyahatini gecikmelere yol açtı.

Almanya'da etkili olan soğuk hava şartları nedeniyle şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşımında aksamalar yaşanırken, bugün Letonya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak olan Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'de aşırı buzlanma yüzünden uçağı kalkış yapamaması sonucu Leipzig şehrine trenle gitmek zorunda kaldı.

Almanya yeni haftaya soğuk hava şartlarının etkisinde başladı. Dün geceden itibaren Alp Dağları üzerinden Almanya'nın kuzeyine doğru ilerleyen alçak basınç sistemi ülkede yoğun kar yağışına ve buzlanmalara yol açtı. Almanya'nın orta ve kuzey eyaletlerinde etkili olan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Hamburg kentinde tramvay seferleri gecikmeli yapılabilirken Hamburg-Berlin, Hamburg-Stuttgart, Hamburg-Frankfurt arasındaki uzun mesafe trenlerinde aksamalar yaşandı. Baden-Württemberg eyaletinin Heilbronn şehrinde ise çoğunluğu kamyon olmak üzere yaklaşık 20 araç, dün geceden bu yana Weinsberg kasabası yol kavşağında mahsur kaldı. Bölgede kar kalınlığının 31 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Ayrıca eyalet sınırları içindeki Reutlingen kentinde ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 100'den fazla trafik kazası meydana geldi

Almanya'nın güneyinde Bavyera eyaletindeki bir çok kentte ise okullarda eğitime ara verildi.

Brandenburg'da 56 kazada 7 kişi yaralandı

Başkent Berlin'de de tren seferlerinde aksamalar ve iptaller yaşanırken, otobüs seferlerinin tamamında gecikmeler olduğu bildirildi. Berlin eyaletinin komşusu Brandenburg eyaletinde ise buzlu yollar nedeniyle 56 kaza meydana geldi, 7 kişi yaralandı. Eyaletin Uckermark bölgesinin tamamında otobüs seferleri askıya alındı. Diğer bölgelerde de iptaller ve gecikmeler yaşanıyor. Yetkililerin Alman medyasına yaptığı açıklamaya göre 40 tramvay varış istasyonlarına ulaşamadığı için güzergah üzerinde mahsur kaldı. Vatmanların ise tramvaylarından ayrılmadıkları ve güzergahtaki rayların kardan ve buzdan temizlenmesi bekledikleri açıklandı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise sabah toplu ulaşım hizmeti verilmedi. Otobüsler bulundukları garajlardan çıkamazken sürücüleri de işyerlerine ulaşamadı. Bazı bölgelerde otobüs seferleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı.

Wadephul'un yurtdışı seyahati kabusa döndü

Başkent Berlin'de dondurucu soğuklar ve buzlanma Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un bugün gerçekleştireceği Letonya ve İsveç seyahatlerini de etkiledi. Dışişleri Bakanı Wadephul ve beraberindekileri Letonya'nın başkenti Riga'ya götürecek olan hükümet uçağı, buzlanma nedeniyle havalanamadı. Bunun üzerine Wadephul ve heyetinin Berlin'e en yakın konumda olan Leipzig kentinden askeri uçakla Letonya'ya gitmesine karar verildi. Wadephul ve ekibi bunun üzerine trenle Leipzig kentine gitmeyi kararlaştırdı. Ancak soğuk ve buzlanma Berlin-Leipzig seferini yapacak olan trenin bir saat gecikmesine neden oldu. Wadephul ve heyetinin Leipzig'den Riga ve İsveç'in başkenti Stockholm'e Alman Hava Kuvvetlerine ait bir Airbus uçağı ile seyahat edecekleri bildirildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Almanya, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Almanya'da Soğuk Hava Ulaşımı Aksattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:30:22. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Soğuk Hava Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.