Almanya'da Soğuk ve Kar Felaketi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Almanya'da Soğuk ve Kar Felaketi

09.01.2026 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da eksi 20 derece soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor, ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'yı etkisi altına alan olağanüstü soğuk hava dalgası, eksi 20 dereceye varan soğuklar, yoğun kar, fırtına ve buzlanmayla hayatı felç etti. Yetkililer zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısı yaparken, ulaşımda ciddi aksamalar ve kaza riskine karşı uyarılar artırıldı.

Almanya, olağanüstü soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Ülke genelinde aşırı soğuk, yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Saksonya eyaletinde sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düşerken, Baltık Denizi kıyılarında fırtına alarmı verildi. Buzlanma nedeniyle birçok bölgede trafikte ağır kazalar meydana geldi.

Meteorologlara göre "Elli" adı verilen alçak basınç sistemi, Almanya'ya yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve tipi getiriyor. Alman Meteoroloji Servisi (DWD), yeni kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde yaygın ulaşım aksaklıkları yaşanabileceğini bildirdi.

Meteorologlar, özellikle ormanlık alanlarda kar yükü nedeniyle ağaç dallarının kırılarak yollara ve araçların üzerine düşebileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, "Karlarla kaplı ağaçlar ne kadar güzel görünse de orman yürüyüşlerinden kaçınılmalı" çağrısı yaptı.

Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, çok yoğun kar yağışı, tehlikeli buzlanma ve saatte 100 kilometreyi aşan rüzgarlar nedeniyle, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu. Schnieder, panik yapılmaması gerektiğini ancak durumun ciddiye alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Schnieder, Autobahn GmbH ve Alman Demiryolları ile koordinasyon içinde olduklarını belirterek, karla mücadele kapsamında karayollarında 6 binden fazla görevlinin, demiryollarında ise 14 binden fazla personelin görev yaptığını açıkladı.

Aşırı hava koşulları nedeniyle Schleswig-Holstein eyaletinde bazı okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu. Yetkililer, hava durumunun yakından takip edildiğini ve gerekirse yeni önlemlerin alınabileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Almanya, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Soğuk ve Kar Felaketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

01:07
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 02:57:36. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Soğuk ve Kar Felaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.