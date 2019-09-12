Almanya'da türk mahkumlara moral etkinliği

Türkiye'nin Almanya Essen Başkonsolosluğu öncülüğünde, Essen şehrinde bulunan Justizvollzugsanstalt Cezaevi'ndeki Türk mahkumlar için moral etkinliği düzenlendi.Cezaevi yönetimi ile koordineli gerçekleştirilen etkinliğe Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Essen Din Hizmetleri Ateşesi Hakkı Gür, Kanal Avrupa Televizyonu sahibi Ali Paşa Akbaş katıldı.Cezaevinin kültür salonunda gerçekleştirilen moral etkinliğine, otuza yakın Türk, yabancı uyruklu bazı Müslüman ve birkaç Alman tutuklu katıldı. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, bazı mahkumlarla sohbet ederek yakından iligilendi. Essen Din Hizmetleri Ateşesi Hakkı Gür, salonda bulunan mahkumlara nasihatlerde bulunurken, ilahi ve kasideler okundu. Türk Halk Ozanı Kazım Birlik de bağlamasıyla Anadolu türkülerini mahkumlar için seslendirirken, etkinlik Türk yemekleri ikramıyla son buldu.