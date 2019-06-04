Son Dakika Haberleri: Almanya'da Yavuz Sultan Selim Camii'nde bayram namazı
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Almanya'da Yavuz Sultan Selim Camii'nde bayram namazı

1 saat önce

Almanya'nın Mannheim kentindeki Yavuz Sultan Selim Camii'ne akın eden Türk vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Almanya'da Yavuz Sultan Selim Camii'nde bayram namazı, System.String[]
Almanya'nın Mannheim kentindeki Yavuz Sultan Selim Camii'ne akın eden Türk vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Almanya'da Türk vatandaşlar ve diğer Müslümanlar Ramazan Bayramı'nda camilere akın etti. Sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar hep birlikte bayram namazını eda ederek Türk-İslam alemi için toplu dua etti. Almanya'nın en büyük camilerinden olan Mannheim Yavuz Sultan Selim Camii'nde bayram namazını kılan Türk vatandaşlar ana vatandan binlerce kilometre uzaklarda da olsa bayram namazında birlik ve beraberlik gösterdi. Bayram namazının ardından birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Küçükler büyüklerin ellerini öperken, büyükler de küçükleri harçlıksız bırakmadı. - MANNHEİM
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
Yavuz Sultan Selim, Almanya, Güncel
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