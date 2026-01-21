Almanya'da YPG/SDG Yandaşlarından Gösteri Taşkınlığı - Son Dakika
Almanya'da YPG/SDG Yandaşlarından Gösteri Taşkınlığı

21.01.2026 12:19
Almanya'da YPG/SDG yandaşları gösterilerde polisi hedef alıp taşkınlık yaparak kamu malına zarar verdi.

Almanya'da terör örgütü YPG/SDG yandaşları, çeşitli şehirlerde düzenledikleri gösterilerde taşkınlık çıkararak polise ve iş yerlerine saldırdı, kamu malına zarar verdi.

Stuttgart polisince yapılan açıklamada, şehirde düzenlenen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mitingde göstericilerin, araçlara ve polis memurlarına havai fişeklerle saldırdığı bildirildi.

Açıklamada, göstericilerden bazılarının yüzlerinin kapalı olduğu ve yürüyüş esnasında saldırgan davranışlar sergilediği, polis kordonunu aşma girişiminde bulunduğu ve polisin biber gazı kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.

Göstericilerden 75'i hakkında kamu düzenini bozma, polis memurlarına saldırı, patlayıcı madde ve toplantı yasalarını ihlal şüphesi gibi çeşitli suçlardan dolayı olay yerinde kimlik tespiti işlemi yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, polisin işlem sırasında fotoğraf ve video çektiği ve bunların halihazırda analiz edildiği, konuya ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve faillerin adalete teslim edileceği vurgulandı.

Stuttgart Polis Sözcüsü Timo Brenner yaptığı basın açıklamasında, "Gösteri bahanesiyle polis memurlarına ve çevredekilere saldırmak, demokratik anlamda toplanma özgürlüğüyle bağdaşmaz. Memurlarımız bugün maalesef büyük şiddet olaylarına maruz kaldılar ve zorla müdahale etmek zorunda kaldılar. Hiçbir memurun yaralanmaması tamamen şans eseriydi." ifadelerini kullandı.

Restorana ve polise saldırdılar

Dortmund kentinde ise terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Suriyelilere ait bir restorana ve polise saldırdı.

Polisten yapılan açıklamada, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı gösteride, göstericilerin taşkınlık çıkardığı, takviye polis ekiplerinin gelmesiyle durumun kontrol altına alındığı bildirildi.

Bild gazetesinin haberine göre, söz konusu gösteriye katılanlar, Dortmund merkez tren istasyonu yakınlarında Suriyelilere ait restorana saldırarak tahrip etti.

İşyeri sahibi, saldırganların restorandaki masa ve sandalyeleri fırlatıp camları kırdığını, kasayı yağmalayarak içindeki parayı aldığını anlattı.

Polis, dün akşam yerel saatle 20.00 sularında olayları kontrol altına alırken göstericiler polise de saldırdı.

Taşkınlık çıkaran göstericiler polise havai fişek ve demir çubuklarla saldırırken, çıkan arbedede birkaç polis memuru yaralandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Almanya, Güncel, Kamu, YPG, Son Dakika

