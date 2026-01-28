Almanya'daki Şiddet İçerikli Gösterilere Tepki

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, PKK sempatizanlarının da desteklediği belirtilen şiddet içerikli gösterileri 'kabul edilemez olarak nitelendirerek, Alman yetkilileri toplum güvenliğini korumaya çağırdı.

SPD Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerin ardından Almanya'da düzenlenen gösterilerin bazı bölgelerde endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, "YPG ve PKK sempatizanları, Suriye'deki operasyonlara tepki göstermek amacıyla düzenledikleri protestolar sırasında Dortmund'da Suriyelilere ait işyerlerine saldırdı. Bazı eyaletlerde siyasi parti binalarına zorla girilerek yapılan gösteriler ve burada çalışanlara saldırılması kabul edilemez" dedi.

Almanya'nın demokratik hukuk devleti ilkeleriyle yönetilen bir ülke olduğunu vurgulayan Karaahmetoğlu, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkının anayasal güvence altında olduğunu, ancak bu hakların başkalarının can ve mal güvenliğini tehdit etme veya şiddet eylemlerine dönüşme hakkı vermediğini kaydetti.

Karaahmetoğlu, Avrupa Birliği ve Almanya tarafından PKK'nın terör örgütü olarak tanındığını hatırlatarak, gösterilerde PKK sempatizanlarının yer almasının güvenlik güçlerinin daha dikkatli ve orantılı önlemler almasını gerektirdiğini ifade etti. Karaahmetoğlu, Alman yetkililerin hem göstericilerin hukuk çerçevesinde haklarını kullanmalarını sağlaması hem de başta Almanya'daki Suriyeli ve Türk toplumu olmak üzere toplumun can ve mal güvenliğini koruması gerektiğini söyledi.

Milletvekili Karaahmetoğlu, "Almanya'nın barış içinde bir arada yaşama kültürüne ve hukukun üstünlüğüne zarar verebilecek eylemlerin ülkemizde yeri yoktur" dedi.