Almanya'dan Epstein Dosyalarına İnceleme Talebi - Son Dakika
Almanya'dan Epstein Dosyalarına İnceleme Talebi

10.02.2026 20:18
Yeşiller Partisi, Jeffrey Epstein dosyalarının incelenmesini ve mağdurların araştırılmasını istedi.

Almanya'da muhalefetteki Yeşiller Partisi, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin inceleme başlatılmasını talep etti.

Yeşiller Milletvekili Irene Mihalic, Alman Yayıncılar Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin de Epstein'e ve Almanya'da olası mağdurlara ilişkin inceleme yapması gerektiğini belirterek, Alman devletini temsil eden siyasetçilerin, kamu görevlilerinin veya kişilerin dosyalarda ne ölçüde yer aldığının kapsamlı bir şekilde açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Mihalic, gündemde olan suçların iğrenç olduğunu ve bunların cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayarak, Alman hükümetinin Epstein dosyalarına ilişkin duyarsız bir tutum sergilediğini, bunun "tehlikeli veya en azından ihmalkarlık olduğunu" söyledi.

Hükümete harekete geçme çağrısında bulunan Mihalic, yaşananların ciddiyetine uygun bir şekilde kamuya açık belgelerin sistematik olarak proaktif bir şekilde incelenmesini talep etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Yeşiller Milletvekili Sergey Lagodinsky de Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, olayın Avrupa'da da incelenmesini isteyerek, sınır ötesi suçlarda, kara para aklama veya siyasi nüfuz kullanımı konularında somut kanıtların bulunması halinde bunların ulusal bir mesele olarak kalmaması gerektiğini kaydetti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

