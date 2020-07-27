Almanya'dan gelemeyen akrabalarına düğünü uzaktan bağlantı ile izlettiler - Son Dakika

Almanya'dan gelemeyen akrabalarına düğünü uzaktan bağlantı ile izlettiler

ZONGULDAK - Devrek'te gerçekleştirilen bir düğünde yurt dışından mutlu günlerine katılamayan akrabalarına düğünü uzaktan bağlantı ile izlettirdiler

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde gerçekleştirilen bir düğün merasiminde Almanya'dan Covid -19 nedeniyle mutlu günlerinde bulunamayan yakınlarına düğün etkinliğini telefonla canlı bağlantı kurarak izlettirdiler.

Devrek Karasu Düğün Salonunda düzenlenen Nilüfer ve Hüseyin Sarı'nın düğününe Covid-19 nedeniyle davetliler çeşitli önlemler alınarak içeri alınmaya başlandı. Ateş ölçer, dezenfektasyon ve maskeli olarak düğüne katılan davetlilere soysal mesafe kurallarına uyulması için mikrofondan sık sık uyarılarda bulunulurken, salonun pistinde sadece gelin ve damat dans edip oynadılar. Takı merasiminde de sosyal mesafe kurallarına riayet eden davetlilerin 4 metre uzunluğunda ki para takıları ise bir birine yapıştırılarak gelin ve damadın boynuna takıldı. Damat Hüseyin ve Gelin Nilüfer Sarı'ın Almanya'da bulunan akrabaları korona virüs nedeniyle katılamazlarken, mutlu günlerine katılamayan akrabalarına düğünü uzaktan bağlantı ile izlettirdiler.

Uzaktan bağlantı ile merasime katılan davetliler gelin ve damada mutluluklar dilerken, virüs nedeniyle düğüne katılamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ettiler. Uzaktan bağlanarak kendilerini tebrik eden gelin ve damat Sarı çifti ise," Öncelikle her şeye rağmen bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan davetlilerimize çok teşekkür ediyoruz. Yine yurt dışından pandemi nedeniyle düğünümüze katılamayan ancak, canlı telefon bağlantısı yaparak bizlere mutluluklar dileyen yakınlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Düğünde köçeklerin oynamasını canlı olarak izleyen Almanya'da ki davetliler gelin ve damadın mutlu gününe ortak olmanın sevincini yaşadılar.