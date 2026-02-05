Almanya'dan Rusya'ya Diplomatik Tepki - Son Dakika
Politika

Almanya'dan Rusya'ya Diplomatik Tepki

Almanya'dan Rusya'ya Diplomatik Tepki
05.02.2026 16:43
Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın bir Alman diplomatını sınır dışı etmesini kabul edilemez buldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı istenmeyen kişi ilan eden Rusya'ya, "Sınır dışı kararının hiçbir gerçek dayanağı yoktur ve kabul edilemez" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul X sosyal medya platformunda yayınladığı video mesajında, Rusya yönetiminin Moskova'daki Alman Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı istenmeyen kişi ilan etmesine tepki gösterdi. Wadephul, "Bir Alman diplomatın Rusya'dan sınır dışı edilmesinin hiçbir gerçek dayanağı yoktur ve kabul edilemez bir durumdur. Çünkü diplomatlarımız yasalara ve kurallara uymaktadır. Rusya, diplomasi kisvesi altında gerginliği tırmandırmaya ve casusluk yapmaya devam ediyor. Rusya'nın bu yeni düşmanca hareketi de bu durumu değiştirmiyor. Bu, Rusya'nın diplomasi yerine haksız misilleme yöntemlerine başvurduğunu bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Almanya'nın geçtiğimiz ay Berlin Büyükelçiliğinde görevli bir askeri ataşe yardımcısını casusluk suçlaması ile istenmeyen kişi ilan etmesine tepki gösteren Rusya, bu sabah Moskova'da görevli bir Alman diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Rusya'nın misillemesine neden olan olay, 22 Ocak 2026'ta yaşanmıştı. Almanya, Ukrayna vatandaşlığı da bulunan Alman "Ilona W." adlı kadının Kasım 2023'ten bu yana casusluk faaliyetleri kapsamında Berlin'deki Rus Büyükelçiliğinde görevli bir diplomat ile irtibatta olduğunun belirlendiğini öne sürmüştü. - BERLİN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Almanya, Moskova, Rusya, Son Dakika

