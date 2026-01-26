Almanya'dan Rusya'ya Karşı Birlik Çağrısı - Son Dakika
Almanya'dan Rusya'ya Karşı Birlik Çağrısı

26.01.2026 17:21
Wadephul, Rusya'nın Avrupa'yı test ettiğini ve sıkı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın deniz, hava ve siber alanda her gün Avrupa'yı test ettiğini bildiklerini söyledi.

Wadephul, Letonya'nın başkenti Riga'da mevkidaşı Baiba Braze ile düzenlediği basın toplantısında, Baltık Denizi bölgesinin uzun zamandır ortak güvenliğin merkezi olduğunu ifade etti.

"Burada olanlar tüm Avrupa'yı ilgilendiriyor." diyen Wadephul, bu bölgede kararlı ve dirençli davranılması durumunda tüm Avrupa'nın güvende olacağını belirtti.

Alman Bakan, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'daki ülkelerin aynı öncelikleri paylaştığını dile getirerek, "Çünkü Rusya'nın her gün bizi test ettiğini biliyoruz. Denizde, havada ve siber alanda." dedi.

Hibrit tehditler ile kritik altyapıya zarar vermenin toplumları tedirgin etmek ve birlikteliği zayıflatmak için kullanılan bir stratejinin parçası olduğunu savunan Wadephul, buna altyapıyı daha fazla koruyarak ve Rusya'ya daha fazla baskı uygulayarak ortak bir tepki gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

20. yaptırım paketi üzerinde çalışılıyor

Alman Bakan, bu nedenle özellikle Rusya'nın enerji gelirlerini ve gölge filosunu hedef alacak 20. yaptırım paketi üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Ukrayna'ya desteğin devam etmesini isteyen Wadephul, "Rusya, Avrupa'daki barış ve özgürlük için en büyük tehdit olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Avrupa'da herkesin ve Ukrayna'nın savaşın sona ermesini ve ciddi müzakerelerin yapılmasını istediğini belirten Wadephul, "Ancak Rusya'nın davranışları başka bir dil konuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa da masada olmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, ABD'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında yeniden doğrudan görüşmeler yapılmasının önemli olduğunu aktararak, "Kıtamızın güvenlik düzeni hakkında karar alınacaksa, Avrupa da masada yerini almalıdır." görüşünü paylaştı.

Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapılan müzakerelere işaret eden Wadephul, Rusya'nın toprak meselesine ilişkin tutumunu koruduğunu, bu konuda esneklik olmadığı durumda müzakerelerin uzun süre devam edeceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.

-??????? Rusya'nın gölge filosu

Rusya'nın gölge filosuna yönelik yaptırımlar konusunda daha nelerin yapılması gerektiğine ilişkin soruya cevap veren Wadephul, bu filodaki gemilerin sadece Rusya'ya gelir sağladıkları için değil, aynı zamanda teknik olarak iyi durumda olmaması ve mürettebatın yeterli eğitimi olmamasından dolayı Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkeler için tehdit oluşturduğunu anlattı.

Alman Bakan, büyük bir petrol gemisinin Baltık Denizi kıyısına oturduğu düşünüldüğünde bunun hem Letonya hem de Alman kıyılarını kirleteceğini belirterek, "Ekolojik bir felaket tehdidi söz konusu. Ayrıca tüm turizm sektörü için de ciddi ekonomik etkileri olur. Bu yüzden, bu gölge filoyla mücadelede çok daha etkili olmalıyız." şeklinde konuştu.

Rusya'nın kısa vadede NATO bölgesine saldırmayı ciddi olarak düşünmemesinin iyi bir nedeni olduğunu ifade eden Wadephul, "Çünkü güçlüyüz." dedi.

Wadephul, dikkatli olmaya devam edilmesi ve savunma çabalarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Almanya'dan Rusya'ya Karşı Birlik Çağrısı
