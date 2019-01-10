Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Tek Başına Tatile Gitmişti, Ölü Bulundu!

Almanya'dan Tek Başına Tatile Gitmişti, Ölü Bulundu!

1 saat önce

63 yaşındaki Thomas Bernhard Uhrmeister, Almanya'dan tek başına tatil için Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesindeki 5 yıldızlı bir otele gitti.

Almanya'dan Tek Başına Tatile Gitmişti, Ölü Bulundu!, System.String[]
63 yaşındaki Thomas Bernhard Uhrmeister, Almanya'dan tek başına tatil için Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesindeki 5 yıldızlı bir otele gitti. Bir süre Uhrmeister'den haber alamayan otel görevlileri girdikleri odada turistin cansız bedeniyle karşılaştı. Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri Alman turistin öldüğünü belirlerken, Alman turistin cesedi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:55 

Thomas Bernhard, Manavgat, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada

16 Yaşındaki Kızı Öldürüp Valize Koyan Sanık Yayın Yasağı İstedi Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:15:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Tek Başına Tatile Gitmişti, Ölü Bulundu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]