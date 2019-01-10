Almanya'dan Tek Başına Tatile Gitmişti, Ölü Bulundu!
1 saat önce
63 yaşındaki Thomas Bernhard Uhrmeister, Almanya'dan tek başına tatil için Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesindeki 5 yıldızlı bir otele gitti.
63 yaşındaki Thomas Bernhard
Uhrmeister, Almanya
'dan tek başına tatil için Manavgat
'ın Ilıca
Mahallesi Kumköy
Turizm Bölgesindeki 5 yıldızlı bir otele gitti. Bir süre Uhrmeister'den haber alamayan otel görevlileri girdikleri odada turistin cansız bedeniyle karşılaştı. Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri Alman turistin öldüğünü belirlerken, Alman turistin cesedi Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:55
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