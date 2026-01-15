Almanya'dan Yeni Gaz Santralleri Anlaşması - Son Dakika
Dünya

Almanya'dan Yeni Gaz Santralleri Anlaşması

15.01.2026 22:40
Almanya, enerji güvenliği için AB ile yeni gaz santralleri inşa etmek üzere anlaştı.

HABER: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya, enerji arz güvenliğini sağlamak ve sanayinin rekabet gücünü korumak amacıyla yeni gaz santrallerinin inşası için AB Komisyonu ile anlaşmaya vardı. Santraller kömürden çıkış sürecinde kapasite açığını kapatacak.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, AB Komisyonu ile enerji santrali stratejisinin temel unsurlarında uzlaşı sağlandığını açıkladı. Anlaşma kapsamında, ülkede elektrik arzını güvence altına almak için yeni gaz santralleri kurulacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, anlaşmanın enerji güvenliği açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, bu adımın sanayi için rekabet gücünü koruyacak güvenli elektrik arzının temelini oluşturacağını ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise  AB Komisyonu'nun enerji santrali stratejisi, sanayi elektriği fiyat desteği ve elektrik fiyatı telafi mekanizmalarına onay vereceğini daha önce duyurmuştu. Merz, hükümetin sanayiye yönelik enerji destekleri için kapsamlı devlet yardımı sağlayacağını belirtti.

Yeni gaz santrallerinin, güneş ve rüzgar enerjisinin yetersiz kaldığı dönemlerde devreye girerek elektrik arzını dengelemesi planlanıyor. Almanya'nın kömürden elektrik üretimini 2038 yılına kadar tamamen sonlandırmayı hedeflediğini hatırlatan hükümet, oluşacak kapasite açığının gaz santralleriyle kapatılacağını belirtti. Bu kapsamda, santrallerin inşası için milyarlarca avroluk devlet desteği sağlanacak.

Başbakan Merz, önceki hükümetten farklı olarak yeni santrallerin ilk günden itibaren hidrojenle çalışmak zorunda olmayacağını vurguladı. Yeterli hidrojen altyapısı oluşana kadar santrallerin doğal gazla işletilebileceğini, ilerleyen dönemde hidrojen kullanımına uygun hale getirilebileceğini söyledi.

Hükümet ayrıca, enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için sübvansiyonlu sanayi elektriği fiyatı uygulamasını hayata geçirmeyi planlıyor. Şirketler, 2026-2028 dönemine ilişkin destekleri daha sonra tahsil edebilecek. Karbon emisyon ticaretinden kaynaklanan dolaylı maliyetler için uygulanan elektrik fiyatı telafi mekanizmasının kapsamı da genişletilecek.

Başbakan Merz, Almanya'nın nükleer enerjiden çıkışını "ağır bir stratejik hata" olarak nitelendirdi. Son nükleer santrallerin 2023 yılında kapatıldığını hatırlatan Merz, Almanya'nın dünyadaki en pahalı enerji dönüşümünü gerçekleştirdiğini ve bu durumu düzeltmek istediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Politika, Almanya, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya

