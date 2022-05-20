Almanya Gepard uçaksavar tanklarını temmuzda Ukrayna'ya teslim etmeye başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Gepard uçaksavar tanklarını temmuzda Ukrayna'ya teslim etmeye başlayacak

20.05.2022 17:25
Almanya Gepard uçaksavar tanklarını temmuzda Ukrayna'ya teslim etmeye başlayacak

Almanya'nın "Gepard" (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tankları temmuzda Ukrayna'ya teslim etmeye başlayacağı bildirildi.

Almanya'nın "Gepard" (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tankları temmuzda Ukrayna'ya teslim etmeye başlayacağı bildirildi.

Alman Haber Ajansı (DPA) konuya ilişkin Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov'un bugün görüştüğü ve teslimat konusunun konuşulduğunu yazdı.

Almanya 15 Gepard uçaksavar tankının yanı sıra Ukrayna'ya 59 bin mermi gönderecek ve Ukraynalı askerlere eğitim verecek.

Haberde Savunma Bakanı Lambrecht'in, "Ukraynalı meslektaşım Reznikov ile bugün görüştüm ve Ukrayna'ya 59 bin mühimmat da dahil olmak üzere Gepard uçaksavar tanklarının Almanya'dan en hızlı şekilde teslim edilmesini arzuluyoruz. Gepard kritik altyapıyı korumak için önemli bir caydırıcı etkiye sahip. Şimdi ilk 15 Gepard'ın tam eğitimli ekiplerle temmuz ortasından itibaren harekete hazır olmasını sağlamak için birlikte çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

Almanya'nın Ukrayna'ya toplam 50 Gepard teslim etmesi bekleniyor.

Almanya ayrıca Ukrayna'ya PzH 2000 tipi 7 obüs teslim edecek.

YORUMLAR
500
Almanya'da üretici fiyatları rekor hızla artmaya devam ediyor Almanya'da üretici fiyatları rekor hızla artmaya devam ediyor Almanya'nın Rusya'ya ihracatında düşüş Almanya'nın Rusya'ya ihracatında düşüş
Kaynak: AA

Alman Haber Ajansı, Almanya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Gepard uçaksavar tanklarını temmuzda Ukrayna'ya teslim etmeye başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:32:23. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Gepard uçaksavar tanklarını temmuzda Ukrayna'ya teslim etmeye başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement