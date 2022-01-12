Üye Girişi
Almanya İçişleri Bakanı Faeser'dan, Telegram uygulamasını kapatma uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Almanya İçişleri Bakanı Faeser'dan, Telegram uygulamasını kapatma uyarısı Açıklaması

12.01.2022 21:23
Almanya İçişleri Bakanı Faeser'dan, Telegram uygulamasını kapatma uyarısı Açıklaması

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Alman yasalarına uymaması durumunda Telegram mesajlaşma uygulamasının son çare olarak kapatılabileceğini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Alman yasalarına uymaması durumunda Telegram mesajlaşma uygulamasının son çare olarak kapatılabileceğini söyledi.

Faeser, Alman güvenlik birimlerinin, aşırı sağcıların ve komplo teorilerine inananların internet üzerinden nefret söylemlerini yaydığı platform olarak gösterdiği Telegram mesajlaşma programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"1 Şubat'tan itibaren sosyal ağlar artık sadece nefret söylemlerini ve ölüm tehditlerini silmekle kalmayacak, aynı zamanda bunları Federal Suç Dairesi'ne de bildirmek zorunda kalacak. Bu yapılmazsa ne olacak?" şeklindeki soruya cevap veren Faeser, o zaman bunun uygulanması için yolların bulunması gerektiğini belirtti.

Faeser, Almanya'daki Ağ Yaptırım Yasası'na (NetzDG) göre sosyal ağ platformlarının Avrupa'da bir adres göstermeleri gerektiğini ancak buna bazılarının uymadığını ifade ederek, bundan dolayı Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın, Telegram uygulamasıyla ilgili harekete geçtiğini aktardı.

Konunun Avrupa düzeyinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Faeser, "Çünkü tek başımıza bir şansımız yok. Telegram'ın merkezi bugün Dubai'de yarın belki Cayman Adaları'nda olur. Yasayı uygulamak için çok daha fazla güce ihtiyacımız olacak. Alman devleti olarak bunu tek başımıza yapamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Faeser, "Hiçbir şey fayda etmezse Telegram'ı kapatmak son çare olur mu?" şeklindeki soru üzerine, "Biz hukuk devletiyiz ancak bunu da kesin olarak dışlayamayız. Kapatmak çok ağır ve son çare olur. Diğer tüm seçeneklerin önceden başarısız olması gerekir." ifadesini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Marek Wede ise Berlin'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin Telegram'ın kapatılmasının nasıl uygulanacağına ilişkin soruya, "İçişleri Bakanı bu seçeneğin son çare olarak incelenmesi gerektiğini söyledi. Ancak şu anda bunun nasıl uygulanabileceği konusunda size herhangi bir teknik veya yasal ayrıntı veremem." cevabını verdi.

Adalet Bakanı Buschmann daha önce Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açılamada, Telegram için de ülkedeki yasaların geçerli olduğunu belirterek, Telegram'ın Almanya'da bir muhatap belirtmesi gerektiğini ifade etmişti.

Almanya'da 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek NetzDG adlı yasası kapsamında sosyal ağ platformları nefret söylemleri gibi suç teşkil eden içerikleri sadece silmekle kalmayacak aynı zamanda bunları Federal Suç Dairesine (BKA) bildirmek zorunda kalacak.

YORUMLAR
500

Süleyman Soylu, Telegram, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya İçişleri Bakanı Faeser'dan, Telegram uygulamasını kapatma uyarısı Açıklaması - Son Dakika


Liseli kızların okul bahçesindeki kavgası saniye saniye kameraya yansıdı Liseli kızların okul bahçesindeki kavgası saniye saniye kameraya yansıdı         
21:16
Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı! Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı!         
21:10
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46

Son Dakika Haberleri
21:11 Fatih Terim'den sonra bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu
21:09 Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı!
20:40 Kız meselesi nedeniyle tartıştığı husumetlisi, genci evinin önünde alnından vurdu
20:37 Fatih Terim, Galatasaray'a geri dönmek için kolları sıvadı
20:27 Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi
20:27 YSK seçime girecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün partisi listede yok
20:07 Son Dakika: Salgın gündemden çıkıyor! 3 doz aşı yaptıranlar karantinaya alınmayacak, semptom göstermeyenlere test yapılmayacak
20:00 Yusuf'un menajeri bombayı patlattı! Lille'den sonraki adresi en sonunda netleşti
19:57 AK Partili Özkan'dan Enes Kara'nın ölümü sonrası yurt tepkilerine yanıt: Araştırırsak ucu nereye varır?
19:50 TBMM'den Kazakistan bildirisi: Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 21:30:58. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya İçişleri Bakanı Faeser'dan, Telegram uygulamasını kapatma uyarısı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement