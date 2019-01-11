Son Dakika Haberleri: Almanya Kalkınma Bakanı'nın Uçağı Kalkamadı

Almanya Kalkınma Bakanı'nın Uçağı Kalkamadı

1 saat önce

ALMANYA Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller'in uçağı Afrika gezisinin ilk durağı olan Malavi'ye indikten sonra arıza yaptı.

Almanya Kalkınma Bakanı'nın Uçağı Kalkamadı, System.String[]
ALMANYA Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller'in uçağı Afrika gezisinin ilk durağı olan Malavi'ye indikten sonra arıza yaptı. Teknik problemler nedeniyle uçağı kalkamayan Müller, turun ikinci durağı Zambiya'ya ticari uçakla gitmek zorunda kaldı. Temaslarını ertelemek zorunda kaldığı için morali bozulan bakan 'böyle aksaklık ve arızaların yaşanmaması' gerektiğini söyledi.

MERKEL DE TİCARİ UÇAKLA GİTMEK ZORUNDA KALMIŞTI

2018'in Kasım ayında G20 zirvesi için Arjantin'e giden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uçağı da yaşanan arıza nedeniyle Köln'e acil iniş yapmıştı. Merkel, arıza nedeniyle G20 açılışını kaçırmış, ticari uçakla gitmek zorunda kalmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:30 

Malavi, Gerd Müller, Almanya, Güncel
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