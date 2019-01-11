Almanya Kalkınma Bakanı'nın Uçağı Kalkamadı

ALMANYA Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller'in uçağı Afrika gezisinin ilk durağı olan Malavi'ye indikten sonra arıza yaptı.

ALMANYA Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller'in uçağı Afrika gezisinin ilk durağı olan Malavi'ye indikten sonra arıza yaptı. Teknik problemler nedeniyle uçağı kalkamayan Müller, turun ikinci durağı Zambiya'ya ticari uçakla gitmek zorunda kaldı. Temaslarını ertelemek zorunda kaldığı için morali bozulan bakan 'böyle aksaklık ve arızaların yaşanmaması' gerektiğini söyledi.



MERKEL DE TİCARİ UÇAKLA GİTMEK ZORUNDA KALMIŞTI



2018'in Kasım ayında G20 zirvesi için Arjantin'e giden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uçağı da yaşanan arıza nedeniyle Köln'e acil iniş yapmıştı. Merkel, arıza nedeniyle G20 açılışını kaçırmış, ticari uçakla gitmek zorunda kalmıştı.

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