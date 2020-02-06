Almanya Kupası'nda Bayern Münih çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Almanya Kupası'nda Bayern Münih çeyrek finale yükseldi - Son Dakika Spor

Almanya Kupası'nda Bayern Münih çeyrek finale yükseldi

6 saat önce

Almanya Kupası 3. turunda Bayern Münih, sahasında Hoffenheim'i 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Almanya Kupası'nda Bayern Münih çeyrek finale yükseldi, System.String[]

Almanya Kupası 3. turunda Bayern Münih, sahasında Hoffenheim'i 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.


Münih'teki Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Hoffenheim, 8. dakikada Jerome Boateng'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.


Hoffenheimli futbolcu Benjamin Hübner'in 13. dakikada topu kendi kalesine göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağlayan Bayern Münih 20. dakikada Thomas Müller ve 36. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.


Bayern Münih 80. dakikada Lewandowski'nin topu ağlarla göndermesiyle skoru 4-1 yaptı.

Konuk ekip 82. ve 90+2. dakikalarda Munas Dabbur ile 2 gol buldu ve durumu 4-3'e getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 4-3 galip ayrılarak, Almanya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.


Bayer Leverkusen, Union Berin ve Saarbrücken de çeyrek finalde

Günün diğer karşılaşmalarında Stuttgart'ı sahasında 2-1 yenen Bayer Leverkusen ve Verl'i deplasmanda 1-0 yenen Union Berlin de çeyrek finale yükseldi.


4. Lig'de mücadele eden Saarbrücken ekibi de müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 berabere biten maçta, Karlsruhe takımını penaltı atışları sonucunda 5-3 yenerek bir üst tura çıktı.


Almanya Kupası 3. turunda dün oynanan müsabakalar sonucunda Werder Bremen, Schalke 04, Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf çeyrek finale çıkmıştı.

Çeyrek final karşılaşmaları 3 ve 4 Mart'ta oynanacak.

Robert Lewandowski, Bayern Münih, Hoffenheim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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