Son Dakika Haberleri: Almanya Kürtaj Reklamına Yasağı Esnetti

Almanya Kürtaj Reklamına Yasağı Esnetti

16 dakika önce

ALMANYA'da hükümetin bakanları arasında bir süredir yaşanan kürtaj reklamını yasaklayan yasa tartışmaları, uzlaşıyla sonuçlandı.

Almanya Kürtaj Reklamına Yasağı Esnetti, System.String[]
ALMANYA'da hükümetin bakanları arasında bir süredir yaşanan kürtaj reklamını yasaklayan yasa tartışmaları, uzlaşıyla sonuçlandı. Yeni düzenlemeye göre, kürtaj reklamı yasağı yürürlükte kalmaya devam edecek. Ancak doktorlar ve klinikler kamuoyunu örneğin internet siteleri üzerinden, kürtaj yaptıkları konusunda bilgilendirebilecek. Doktorlar ayrıca bu konuda bilgi veren diğer kurum ve kuruluşlara da yönlendirme yapabilecek.

Alman Tabipler Birliği de kürtaj uygulaması yapan doktorların bir listesini yayınlamakla yükümlü olacak. Listenin her ay güncellenmesi ve eyaletlerin sorumlu birimleri tarafından internette yayınlanması öngörülüyor.

22 YAŞ ALTINA BEDAVA Yeni düzenlemeye göre, 22 yaşın altındaki kadınların korunma amacıyla kullandıkları doğum kontrol haplarının masrafları sağlık sigortası tarafından karşılanacak. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuyla ilgili açıklamasında, bu uygulama ile genç kadınların istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda desteklenmesinin amaçlandığını söyledi. Adalet Bakanı Katarina Barley ise "Kadınların ihtiyaçları olması durumunda gerekli bilgilere ulaşabilmesini güvenceye aldık" diye konuştu.

Almanya'da federal hükümet kürtaj reklamı yasağını düzenleyen ceza hukukunun 219a sayılı maddesi nedeniyle uzun süredir tartışma yaşıyordu. Tartışma internet sayfasında kürtaj yaptığı bilgisini veren bir jinekoloğun para cezasına çarptırılması sonucu başlamıştı. Yeni düzenlemenin 6 Şubat'ta kabinenin onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan: Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2,5'a İndiriyoruz Son Dakika! Erdoğan, İsim Vermeden CHP'nin İzmir Adayı Hakkında İlk Kez Konuştu

HDP'den Dikkat Çeken Mustafa Sarıgül Açıklaması: Yüzüne Bile Bakmayız Uzun Zaman Sonra AK Parti ile Görüşen HDP'den İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:04:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya Kürtaj Reklamına Yasağı Esnetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]