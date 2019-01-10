Son Dakika Haberleri: Almanya Mülteci Gençlerin Yaşını Ultrasonla Tespit Etmek İstiyor

Almanya Mülteci Gençlerin Yaşını Ultrasonla Tespit Etmek İstiyor

1 saat önce

Almanya, ülkeye gelen mülteci gençlerin yaşını ultrason yöntemiyle tespit etme konusunda çalışma yapıyor.

Almanya Mülteci Gençlerin Yaşını Ultrasonla Tespit Etmek İstiyor, System.String[]
Almanya, ülkeye gelen mülteci gençlerin yaşını ultrason yöntemiyle tespit etme konusunda çalışma yapıyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Neue Westfaelische gazetesine yaptığı açıklamada, doktorların mülteci gençlerin yaş tespiti konusunda röntgen çekmek istememesini anlayışla karşıladığını, dokulara zarar vermeyi minimalize eden yöntemin bulunması gerektiğini söyledi.

"Gerçek yaşın tespit edilmesine ihtiyacımız var. Çünkü bu iltica süreci ve kuşku duyulduğunda ceza davası için gerekli." diyen Spahn, Sağlık Bakanlığının Saarland Üniversitesi ve Fraunhofer Enstitüsünün gençlerin yaşının ultrasonla tespit edilip edilmemesini araştıran projeye 1 milyon avroluk destek verdiğini ifade etti.

Spahn, 2020'nin sonunda araştırmanın sonuçlarını elde etmek istediklerini kaydetti.


Almanya'da geçmiş dönemlerde bazı siyasetçiler şüphe halinde mültecilerin reşit olup olmadıklarını elleri röntgen çekilerek tespit edilebilmesini istemişti.


Alman Tabipler Birliği ise el ve bileklerin röntgen çekilmesi gibi yöntemlerle mültecilerin yaşlarının tespit edilmesine karşı çıkmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:37 Kaynak: AA

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