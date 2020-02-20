Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann Almanya'daki ırkçı terör saldırısını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann Almanya'daki ırkçı terör saldırısını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann Almanya'daki ırkçı terör saldırısını değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenleri andığını ve yakınlarının acılarını paylaştığını belirterek, "nefret ve şiddetin körüklediği ırkçılığın tehdit ettiği herkesin yanında olduklarını" kaydetti.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann Almanya'daki ırkçı terör saldırısını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenleri andığını ve yakınlarının acılarını paylaştığını belirterek, "nefret ve şiddetin körüklediği ırkçılığın tehdit ettiği herkesin yanında olduklarını" kaydetti.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Erdmann, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği çalışanlarının ve kendisinin, "dün gece Hanau kentinde meydana gelen korkunç şiddet eylemi karşısında derinden sarsıldığını" belirtti.

Erdmann, şunları kaydetti:

"Kurbanları anıyor ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Nefret ve şiddetin körüklediği ırkçılığın tehdit ettiği herkesin yanındayız. Düşüncelerimizle bu keder ve acı dolu anlarda kurbanların ailelerinin, dostlarının ve komşularının yanındayız. Onların acılarını derinden paylaşıyoruz."

Almanya, Ankara, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'da meydana gelen ırkçı saldırıdan yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı
Almanya'daki ırkçı terörist saldırıdan 6 gün önce keşif yapmış Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 23:48:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann Almanya'daki ırkçı terör saldırısını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]