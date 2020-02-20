Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann Almanya'daki ırkçı terör saldırısını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenleri andığını ve yakınlarının acılarını paylaştığını belirterek, "nefret ve şiddetin körüklediği ırkçılığın tehdit ettiği herkesin yanında olduklarını" kaydetti.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Erdmann, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği çalışanlarının ve kendisinin, "dün gece Hanau kentinde meydana gelen korkunç şiddet eylemi karşısında derinden sarsıldığını" belirtti.

Erdmann, şunları kaydetti:

"Kurbanları anıyor ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Nefret ve şiddetin körüklediği ırkçılığın tehdit ettiği herkesin yanındayız. Düşüncelerimizle bu keder ve acı dolu anlarda kurbanların ailelerinin, dostlarının ve komşularının yanındayız. Onların acılarını derinden paylaşıyoruz."