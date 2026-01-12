Almanya'nın Gaz Tedariki Güvence Altında - Son Dakika
Almanya'nın Gaz Tedariki Güvence Altında

12.01.2026 17:19
Almanya, doğal gaz depolama seviyeleri düşse de gaz tedarikini güvenli değerlendirdi.

Almanya'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur), yılın başında doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranının yüzde 47'ye düşmesine rağmen Almanya'daki gaz tedarikinin güvence altında olduğunu değerlendirdi.

Federal Ağ Ajansı, geçen yıla ilişkin gaz ithalatı ve tüketimi verilerini açıkladı.

Buna göre, 2024'te 864 teravatsaat olan gaz ithalat miktarı geçen yıl yüzde 19,3 artarak 1031 teravatsaate çıktı. Almanya, geçen yıl doğal gaz ihtiyacının yüzde 44'ünü Norveç'ten, yüzde 24'ünü Hollanda'dan ve yüzde 21'ini Belçika'dan ithal etti.

Almanya'nın 2024'te 89 teravatsaat olan doğal gaz ihracatı ise geçen yıl 221 teravatsaate çıktı. Almanya, Avusturya ve Çekya gibi komşu ülkelere gaz ihracatını bir önceki yıla göre önemli ölçüde artırdı.

Almanya'da toplam gaz kullanımı ise geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 2,2 artarak, 864 teravatsaate yükseldi. Bu miktarın yüzde 40'ı haneler ve yüzde 60'ı sanayi tarafından kullanıldı.

Öte yandan, Federal Ağ Ajansı, Almanya'da doğal gaz depolama tesislerinde Kasım 2025'te yüzde 80 olan doluluk oranının yüzde 47'ye indiğini bildirdi.

Ajans'ın raporunda, "Yeni yılın başındaki seviye, önceki yılın seviyesinden önemli ölçüde düşük olsa da, değişen pazar (artan ithalat olanakları) ve akış durumu göz önüne alındığında yüzde 47 seviyesi makul bir aralıkta kalmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Almanya Gaz Depolama Girişimi verilerine göre, Almanya'da 25 şirket tarafından işletilen 47 yer altı gaz depolama tesisinin toplam kapasitesi yaklaşık 24 milyar metreküp düzeyinde.

Kaynak: AA

