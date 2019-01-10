Son Dakika Haberleri: Almanya'nın Güneyi Kara Teslim Oldu

Almanya'nın Güneyi Kara Teslim Oldu

51 dakika önce

Almanya'nın güneyinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

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Almanya'nın güneyinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Tren seferlerinin durduğu bölgede ağır vasıtalar otoyollarda kaldı.

Almanya'nın güneyi yoğun kar yağışının etkisinde kaldı. Aralıksız devam eden kar yağışı yüzünden Bavyera eyaletinin Avusturya sınırındaki birçok okul tatil edilirken, tren seferleri durdu. Almanya'yı kuzeyden güneye ve batıdan doğuya bağlayan A8 ve A9 otoyollarının güney Almanya bölümünde ağır vasıtalar yolda kaldı. Tatil beldelerindeki otellerde tatilciler mahsur kalırken, kar yağışının hafta sonuna kadar devam edeceği duyuruldu. Kar yüzünden birçok bölgeyle ulaşımın kesildiği bildirilirken, birçok bölgede ise ağaçların yıkılarak yolları kapattığı ifade edildi.

Kar yağışı nedeniyle yaşanan kargaşaya karşı Alman askerleri de görevlendirildi. A8 otoyolunda 35 kilometre kuyruk oluştuğu ve yardım kuruluşlarının mahsur kalanlara battaniye ve sıcak içecek ikram ettiği açıklandı. Gecenin dondurucu geçeceğinin dikkate alınmasını isteyen polis ve itfaiye, sürücülerin dikkatle olmalarını, mümkünse yola çıkmamalarını istedi. Kar yağışının Almanya'nın güneyi ve doğusundaki etkisinin devam edeceği duyuruldu. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:47 Kaynak: İHA

Kar, Almanya, Güncel
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