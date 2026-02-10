Almanya'nın İsrail'e Silah İhracatı Davası

Alman Federal Anayasa Mahkemesinin, bu hafta ülkenin İsrail'e silah ihracatı konusunda karar vereceği bildirildi.

Alman Federal Anayasa Mahkemesinin, Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECHHR) ile Filistinli ortak örgütlerce desteklenen ve Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını sorgulayan şikayeti hakkında karar vereceği belirtildi.

ECHHR tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, davanın özünde, Gazze'de konuşlandırılan Alman silahları nedeniyle hayatları tehlikeye giren kişilerin, "Alman silah ihracat lisanslarına itiraz edip edemeyeceği" sorusunun yer aldığı kaydedildi.

Gazze'den Filistinli bir sivil olan şikayetçinin, daha önce Gazze'de konuşlandırılmış İsrail Merkava tankları için tasarlanan Alman tank şanzıman parçalarının ihracat lisanslarına itiraz edip geçici tedbir talep ettiği, idari mahkemenin konunun bireysel hukuki koruma menfaatine sahip olmadığı gerekçesiyle reddettiği aktarıldı.

Mahkemede, silah ihracatına ilişkin devlet kararlarının, etkilenen kişilerin Almanya dışında yaşıyor olsalar bile insanların temel haklarını tehlikeye attığında yargı denetimine tabi tutulması gerekip gerekmediği konusunun ele alınacağı ifade edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, daha önce verdiği "ABD Ramstein Hava Üssü hakkındaki kararında", Almanya'nın yurt dışında bile temel hakları koruma konusunda anayasal yükümlülükleri olabileceğine hükmetmişti.