Almanya'nın Karbon Emisyonları Yavaş Azalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Almanya'nın Karbon Emisyonları Yavaş Azalıyor

07.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Agora Energiewende raporu, Almanya'nın emisyonlarının yavaşladığını ve iklim hedeflerine ulaşmakta zorlandığını belirtti.

Almanya merkezli düşünce kuruluşu Agora Energiewende'in raporunda, binalarda ve ulaşımda iklim teknolojilerine geçişin yavaşlamasından kaynaklı olarak Almanya'nın karbon emisyonlarının geçen yıl 2024'e kıyasla sadece yüzde 1,5 (9 milyon ton) azaldığı belirtildi.

Agora Energiewende, Almanya'nın 2025 karbon emisyonlarına ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, Almanya'nın karbon emisyonlarının geçen yıl 2024'e göre sadece yüzde 1,5 (9 milyon ton) azaldığı ifade edilerek, geçen yıl emisyonlarda 640 milyon tonla referans yılı olan 1990'a oranla yüzde 49'luk düşüş görüldüğü kaydedildi.

Almanya'nın geçen yıl ulusal yıllık emisyon hedefine ulaştığı belirtilen raporda, "2024'te elde edilen tasarrufların yarısından az. Bu, binalarda ve ulaşımda iklim teknolojilerine geçişin yavaşlamasının ilk kez genel dengeyi etkilediği anlamına geliyor. Almanya iklim koruma konusunda ivme kaybediyor. Isı pompaları ve elektrikli otomobiller ancak yavaş yavaş yaygınlaşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, 2025 emisyonlarındaki düşüşün kısmen uzun süren zayıf talep ve gergin küresel piyasa koşulları nedeniyle enerji yoğun endüstride üretimdeki düşüşten kaynaklandığı, rekor düzeyde güneş enerjisi üretiminin de söz konusu düşüşe katkıda bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu raporda, binalardaki emisyonların geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 3,2 ve ulaşım sektöründeki emisyonların ise yüzde 1,4 arttığı hesaplandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Ulaşım, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'nın Karbon Emisyonları Yavaş Azalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
Kartepe’deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi Kartepe'deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
13:55
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
13:43
Maduro’nun Merkez Bankası’na ait 113 ton altını İsviçre’ye taşıdığı ortaya çıktı
Maduro'nun Merkez Bankası'na ait 113 ton altını İsviçre'ye taşıdığı ortaya çıktı
13:33
3 milletvekili AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan’ın aşk tatiline sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 15:10:10. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'nın Karbon Emisyonları Yavaş Azalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.