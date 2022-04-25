Almanya'nın KRV Başbakanı Wüst: "Ezan entegrasyona katkı sağlayabilir" - Son Dakika
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Almanya'nın KRV Başbakanı Wüst: "Ezan entegrasyona katkı sağlayabilir"

25.04.2022 18:54
Almanya'nın KRV Başbakanı Wüst: "Ezan entegrasyona katkı sağlayabilir"

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Başbakanı Hendrik Wüst, Köln Büyükşehir Belediyesinin cuma günleri camilerin hoparlörden ezan okunmasına izin veren kararına değinerek, ezanın entegrasyona katkısının olabileceğini belirtti.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Başbakanı Hendrik Wüst, Köln Büyükşehir Belediyesinin cuma günleri camilerin hoparlörden ezan okunmasına izin veren kararına değinerek, ezanın entegrasyona katkısının olabileceğini belirtti.

Almanya genel seçimlerinde Hıristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet'in eyalet başbakanlığı görevini bırakmasıyla ???????27 Ekim 2021'de bu görevi teslim alan ve 15 Mayıs'ta KRV eyaletinde yapılacak seçimde Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) KRV Başbakan adayı olan Wüst, Neue Züricher Zeitung'a yaptığı açıklamada, bulundukları toplumda Müslümanların inançlarını özgürce yaşamaları gerektiğini kaydetti.

Köln'de ezan okunmasına izin veren kararı eleştirdiği yönündeki haberlere atıfta bulunan Wüst, bu konunun geniş toplumsal mutabakatla dikkatli şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı ve "Ezan entegrasyona katkı sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Wüst, Müslümanların inançlarını icra etmekte özgür olmaları gerektiğinin altını çizerek, "KRV'de farklı inançlardan insanların göçü, zenginleştirici, uzun bir geçmişe sahip. Alman ekonomik mucizesi göçmenler olmadan mümkün olmazdı. Onlara ve torunlarına burada kaldıkları için minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

Federal hükümetin iktidar ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Ukrayna politikasını eleştiren Wüst, "SPD'nin bizi uluslararası alanda tecrit etmesini ve Ukrayna'yı terk etmesini rahatsız edici buluyorum. Sosyal Demokratlar yanlış yolda." görüşünü paylaştı.

Sadece KRV eyaletinde, Ukrayna'da yerlerinden edilmiş 120 bin kişinin olduğu bilgisini veren Wüst, mülteci konusunun kendilerini daha uzun süre meşgul edeceğini dile getirdi.

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Ren Vestfalya, Almanya, Cuma, Ezan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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