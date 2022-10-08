Almanya'nın kuzeyinde sabotaj nedeniyle tren seferleri durdu - Son Dakika
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Almanya'nın kuzeyinde sabotaj nedeniyle tren seferleri durdu

08.10.2022 19:10
Almanya'nın kuzeyinde sabotaj nedeniyle tren seferleri durdu

Almanya'nın kuzeyinde sabotaj nedeniyle tren seferlerinin durduğu bildirildi.

Almanya'nın kuzeyinde sabotaj nedeniyle tren seferlerinin durduğu bildirildi.

Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamada, trenlerin telsiz sisteminde yaşanan sorun yüzünden ülkenin kuzeyinin büyük bölümünde seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Hamburg, Schleswig Holstein ve Aşağı Saksonya eyaletlerinden Kassel'e, Berlin'e ve Kuzey Ren Vestfalya'ya doğru şehirler arası tren seferlerinin yapılamadığı ifade edilen açıklamada, Berlin, Hannover ve Kuzey Ren Vestfalya arasındaki hızlı tren seferlerinin durdurulduğu, Berlin'den Amsterdam'a IC tipi trenlerle gerçekleştirilen seferlerin de iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada Aşağı Saksonya, Bremen ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde seferlerde aksamalar yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Teknik sorunun sabotajdan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, tren trafiği için önemli olan kablolara sabotaj yapılması nedeniyle bu sabah ülkenin kuzeydeki tren trafiğinin yaklaşık üç saat süreyle durduğu aktarıldı.

???????-Federal Polis inceleme başlattı

Ulaştırma Bakanı Volker Wissing Landau kentinde yaptığı açıklamada iki yerde kabloların kesildiğini söyledi.

Wissing, kabloların kasten kesildiğini, bunun sabotaj eylemi olduğunu vurgulayarak, Federal Polisin inceleme başlattığını, olayın arka planının henüz bilinmediğini kaydetti.

Federal Polisten yapılan açıklamada da Deutsche Bahn'a ait kabloların Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde kesildiği belirtilerek, olayın inceme sürecinde olduğu için başka ayrıntının verilemeyeceği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Aşağı Saksonya, Schleswig, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın kuzeyinde sabotaj nedeniyle tren seferleri durdu - Son Dakika

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