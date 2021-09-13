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Almanya seçimleri: Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz, son televizyon tartışmasını kazandı - Son Dakika
BBC

Almanya seçimleri: Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz, son televizyon tartışmasını kazandı

13.09.2021 05:17
Almanya seçimleri: Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz, son televizyon tartışmasını kazandı, System.String[]

26 Eylül'de yapılacak seçimde Almanya Başbakanlığı görevini bırakacak olan Angela Merkel'in yerine adaylıkları öne çıkan 3 siyasetçi televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi.

26 Eylül'de yapılacak seçimde Almanya Başbakanlığı görevini bırakacak olan Angela Merkel'in yerine adaylıkları öne çıkan 3 siyasetçi televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi.

Merkel'in kabinesinde Maliye Bakanlığı görevini yapan Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz, Muhafazakarların adayı Armin Laschet karşısında son televizyon tartışmasını seçmen gözünde kazandı.

Hristiyan Demokratlardan oluşan ittifak ile Sosyal Demokrat Parti'nin kurduğu 'büyük koalisyon' toplamda 12 yıldır ülkeyi birlikte yönetiyor.

Almanya'nın en fazla satan gazetesi olan Bild, Merkel'in yerini alabilmek için Laschet'in bu tartışmadan açık galip olarak ayrılmış olması gerektiğini yazdı.

Bild tartışmaya ilişkin haberinde, "Karşılıklı olarak sert yumruklar atıldı ama kimse yere düşmedi" tanımını yaptı.

Armin Laschet, Maliye Bakanı Scholz'ü yakın dönemde yaşanan finansal skandalları doğru yönetememekle suçladı. Scholz ise Laschet'in bu suçlamasına "gerçeklerin saptırıldığı" yanıtını verdi.

90 dakikalık tartışmaya katılan diğer isim Yeşiller Partisi'nin adayı Annalena Baerbock, tartışmanın "en fazla beğenilen" siyasetçisi oldu.

Sosyal Demokratlar kamuoyu araştırmalarında önde

Televizyon tartışması sonrasından hemen sonra yapılan kamuoyu yoklamasının, Muhafazakarlar cephesindeki endişeyi artıracağı değerlendiriliyor.

Muhafazakar ittifakın kamuoyu nezdindeki popülaritesi yüzde 20 ile en düşük seviyesine inmiş durumda bulunuyor. Buna karşın Olaf Scholz'un bağlı olduğu Sosyal Demokratlar geriden gelmesine karşın yüzde 26 oy oranına ulaştı.

Yeşiller partisinin oy oranı ise yüzde 15 civarında değerlendiriliyor.

Ünlü Alman yayın organı Der Spiegel, Almanya'da İkinci Dünya Savaşı döneme damga vuran Muhfazakarlar ittifakının tarihi bir bozgun ile karşı karşıya olduğunu yazdı.

Televizyon tartışmasındaki en hararetli başlıklardan biri, koalisyon ihtimalleri üzerinde yaşandı.

Scholz, radikal solda olan Linke partisi ve Yeşiller ile bir koalisyon ihtimalini reddetti ve NATO'nun gerekliliğini kabul etmeyecek bir parti ile koalisyon yapmaycaklarını savundu.

Yüzde 6 oranında oyu olan Linke, NATO'nun dağıtılmasını savunuyor.

İklim değişikliği noktasında da Scholz ve Laschet hararetli bir tartışma sürdürdü ve birbirlerinin partilerini değişimi engellemekle itham etti.

Armin Laschet gafları ile konuşuldu

Başbakan Angela Merkel'e yakınlığıyla bilinen Armin Laschet, Ocak ayında CDU'nun genel başkanı seçilmişti.

Almanya'nın en büyük eyaleti Kuzey Ren- Vestfalya'nın başbakanı olan deneyimli siyasetçi Laschet, merkez sağda, ılımlı ve kapsayıcı bir siyaseti savunmasıyla, göçmenlere yönelik sıcak yaklaşımıyla ve Merkel'in bugüne kadar izlediği siyasi çizgiye verdiği destekle tanınıyor.

Merkel'in tam desteğini arkasına alsa da, özellike Temmuz ayındaki tarihi sel felaketi sırasında yaptığı ziyarette gülerken kameralara yakalanması çok konuşuldu.

Buna karşın Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz, henüz kazasız bir seçim kampanyası yürütüyor.

Almanya seçimleri: Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz, son televizyon tartışmasını kazandı
Almanya seçimleri: Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz, son televizyon tartışmasını kazandı

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Son Dakika Dünya Almanya seçimleri: Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz, son televizyon tartışmasını kazandı - Son Dakika Dünya

BBC

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