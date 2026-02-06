Almanya ve BAE Liderlerinden İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Almanya ve BAE Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

Almanya ve BAE Liderlerinden İşbirliği Vurgusu
06.02.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile ilişkileri güçlendirme görüşmesi yaptı.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi'de bir araya geldi.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Abu Dabi'ye gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Al Nahyan, "Bugün Abu Dabi'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki uzun soluklu bağları ele aldık ve iş birliğimizi güçlendirme fırsatlarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Almanya ile ilişkileri geliştirme arzusunda olduklarını belirten Al Nahyan, "BAE, herkes için istikrar, ilerleme ve refahı teşvik etme konusundaki ortak vizyonumuz doğrultusunda Almanya ile ilişkilerini güçlendirmeye devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Diplomasi, Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya ve BAE Liderlerinden İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
16:05
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:40:22. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya ve BAE Liderlerinden İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.