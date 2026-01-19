Almanya ve Fransa'dan Trump'a Karşı Ortak Tepki - Son Dakika
Almanya ve Fransa'dan Trump'a Karşı Ortak Tepki

19.01.2026 15:17
Klingbeil, Almanya ve Fransa'nın Trump'ın ek tarifelerine boyun eğmeyeceğini belirtti.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle ek tarife uygulama kararına dair, Almanya ve Fransa olarak şantaja boyun eğmeyecekleri konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Klingbeil, Almanya'nın başkenti Berlin'de Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure'un de katıldığı "Avrupa inovasyona yatırım yapıyor" adlı ekonomik diyalog etkinliğinde yaptığı konuşmada Trump'ın 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Almanya ve Fransa'nın Başkan Trump'ın yeni gümrük vergileri tehdidine nasıl tepki vereceğini konuştuklarını ifade eden Klingbeil, "Bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Biz, Almanya ve Fransa, şantaja boyun eğmeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. Bu nedenle, şu saatlerde Avrupa'nın birlikte ve net bir yanıtı üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Klingbeil, Trump'ın gümrük vergileri tehdidini sürdürmesi durumunda Avrupa bölgesindeki ortaklarla birlikte kararlı karşı önlemler hazırlığı içinde olduklarını belirterek, ABD ile mevcut gümrük anlaşmasının Avrupa Parlamentosu'nda dondurulmuş olduğunu anımsattı.

Daha önce askıya alınan ABD'den yapılan ithalata yönelik Avrupa gümrük vergilerinin şubat başında yürürlüğe girebileceğini aktaran Klingbeil, Avrupa düzeyinde ekonomik şantaja karşı koymak için güçlü yasal araçlara da sahip olduklarını kaydetti.

Bu araçların şimdi incelenmesi gerektiğini vurgulayan Klingbeil, "Ve aynı zamanda bu açıklıkla birlikte şunu da vurgulamak istiyorum; Biz gerilimin tırmanmasına ilgi duymuyoruz." ifadesini kullandı.

Klingbeil, transatlantik ilişkilerde gerilimin artmasının Atlantik'in iki yakasındaki ekonomiye ve insanlara zarar vereceği uyarısında bulundu.

"Ancak yine de, ABD'nin şantaj girişimlerine karşı kendimizi savunmaya her zaman hazır olmalıyız." diyen Klingbeil, Davos'ta ABD hükümeti, muhalefeti, Kongre ve Senato temsilcileriyle görüşme imkanları bulacağını söyledi.

Klingbeil, Amerikalı ortaklarla işbirliğinin küresel sorunların çözümünde merkezi bir öneme sahip olduğuna işaret etti.

Trump, Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi duyurmuştu

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Almanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

