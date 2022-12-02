Almanya 400 bin işçi alımı için kapıları açıyor! Türkiye'ye öncelik tanınacak ama şartları var

Almanya'da iş piyasasının talepleri doğrultusunda kapılar açılıyor. Alınan yeni kararla birlikte yılda 400 bin yabancı işçi alınacak ve vize işlemleri kolaylaştırılacak.

ŞANS KARTI İLE ÜLKEYE GİDEBİLECEKLER

"İş aramaya gidiyorum" diyenlerin "Şans Kartı" ile ülkeye gidebileceği ve bunun için ise herhangi bir diploma şartı olmadığı açıklandı.

TÜRKİYE, ÖNCELİKLİ ÜLKELER ARASINDA

Tek şart belli bir seviyeye kadar Almanca bilmek, iki yıllık iş tecrübesi, uygun yaş ve Almanya'ya uyum sağlayabileceğini göstermek. Bunun için bir puanlama sistemi olacak ve kişi kısa sürede vizesini alacak. İşçiler AB dışı ülkelerden ve özellikle Türkiye'den alınacak.

KANUN TASARISI OCAK SONUNDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Alman hükümetinin yeni kanun tasarısı hazırlandı ve ocak sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Belirlenen işi yapma potansiyeli olanlar, elinde ustalık diploması olanlar, kalfalık belgesi olanlar bile "İş aramak için Şans Kartı" ile Almanya'ya gelebilecek. Üst düzey eğitimli çalışanların, diploma ya da benzeri belge denklikleri daha da kolaylaşacak.

HANGİ MESLEK GRUPLARI ALINACAK?

Doktorlar, mühendisler, iyi bir eğitimi olan ve dil bilen öğretmenler, sağlık sektöründen diğer elemanlar kolaylıkla gelebilecek. Bunun yanı sıra şu ana kadar kapıların açılmadığı yeni alanlar da var. Haberglobal'de yer alan habere göre hizmet sektörü, oteller, lojistik firmaları, paket servisler, garsonlar, restoranlar, inşaat sektörü Türkiye'den istediği elemanı getirebilecek.