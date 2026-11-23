Almanya'da 450'den fazla okula aynı anda gönderilen bomba tehditleri ülke genelinde alarma neden oldu. Elektronik postaların konu kısmında yer alan "Ölüm sizi bekliyor" ifadesi dikkat çekerken, bazı okullarda eğitime ara verildi, öğrenciler tedbir amacıyla evlerine gönderildi. Polis, mesajların aynı içerikle gönderildiğini ve mevcut bulgulara göre tehditlerin gerçek bir tehlikeye işaret etmediğini açıkladı.

450'DEN FAZLA OKULA AYNI TEHDİT GÖNDERİLDİ

Almanya'da 23 Kasım Pazartesi sabahı yüzlerce okul, elektronik posta yoluyla gönderilen bomba tehditlerinin hedefi oldu. Alman Bild gazetesinin haberine göre ülke genelinde 450'den fazla okula aynı içerikte tehdit mesajları gönderildi.

Almanya'nın güneybatısındaki Freiburg kentinde polis, çeşitli okullardan bomba tehdidi ihbarları aldıklarını doğruladı. Tehditlerin bazıları doğrudan polis acil çağrı hattına bildirildi.

Yetkililer, mesajların farklı bölgelerdeki okullara eş zamanlı olarak ulaştığını belirterek olayla ilgili soruşturma başlattı.

"ÖLÜM SİZİ BEKLİYOR" MESAJIYLA TEHDİT ETTİLER

Okullara gönderilen elektronik postaların konu bölümünde Almanca "Der Tod erwartet dich" ifadesinin yer aldığı öğrenildi. Türkçesi "Ölüm seni bekliyor" olan mesajların tamamında aynı ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

Polis, tehditlerin arkasında kimlerin bulunduğunu belirlemek için çalışma başlatırken mesajların aynı içerikle gönderilmesi dikkat çekti.

Yetkililer, ilk incelemelere göre tehditlerin ciddi ve somut bir tehlikeye işaret etmediğini bildirdi.

BAZI OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tehdit mesajlarının ardından okullarda farklı güvenlik önlemleri uygulandı. Bazı eğitim kurumları tedbir amacıyla dersleri durdururken öğrenciler evlerine gönderildi.

Schleswig-Holstein eyaletinde bazı okullarda eğitim erken sonlandırıldı. Bazı okullarda ise öğretmenler ve öğrenciler geçici olarak binalardan çıkarıldı.

Thüringen eyaletinde polis, mevcut değerlendirmeler doğrultusunda okulların tahliye edilmesine gerek olmadığı yönünde tavsiyede bulundu. Buna rağmen bazı okul yönetimleri öğrencileri evlerine gönderme kararı aldı. Polis ekipleri, ihbarların yapıldığı eğitim kurumlarının çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

POLİS TEHDİTLERİ CİDDİ BULMADI

Thüringen polisi, olayla ilgili kamu huzurunun suç işleme tehdidi yoluyla bozulması kapsamında soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

İlk değerlendirmelerde tehditlerin gerçek bir saldırı hazırlığına işaret etmediği belirtilirken, mesajları gönderen kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Aşağı Saksonya eyaletinde de bazı okullara bomba tehditleri gönderildiği doğrulandı. Eyaletin İçişleri ve Eğitim bakanlıkları, etkilenen okul sayısına ilişkin henüz kesin bilgi paylaşmadı. Yetkililer, tehdit mesajı alan eğitim kurumlarının vakit kaybetmeden polise başvurmasını istedi.

AVRUPA'DA BİNLERCE OKUL BENZER MESAJLARIN HEDEFİ OLDU

Almanya'daki olay, Avrupa genelinde son haftalarda yaşanan benzer tehditlerin ardından geldi.

11 Kasım'da İtalya'da 6 bin 300'den fazla okula bomba tehdidi gönderilmiş, yüzlerce okulda tahliye kararı alınmıştı. İrlanda, Kuzey İrlanda ve İskoçya'daki okullar da benzer mesajların hedefi olmuştu.

Reuters'ın 17 Kasım'da yayımladığı araştırmaya göre Avrupa'da son bir ayda okullar, havalimanları, hava yolu şirketleri ve medya kuruluşları dahil çeşitli hedeflere 8 binden fazla sahte bomba tehdidi gönderildi.