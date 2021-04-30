'Alo fetva' hattına yoğun ilgi, telefonlar kilitlendi, personel sayısı arttırıldı - Son Dakika

'Alo fetva' hattına yoğun ilgi, telefonlar kilitlendi, personel sayısı arttırıldı

30.04.2021 10:10
'Alo fetva' hattına yoğun ilgi, telefonlar kilitlendi, personel sayısı arttırıldı, System.String[]

Sivas'ta Ramazan ayında 'Alo Fetva Hattını' arayanların sayısı katlanarak arttı.

Sivas'ta Ramazan ayında 'Alo Fetva Hattını' arayanların sayısı katlanarak arttı. Gelen yoğun çağrılara cevap verebilmek için hatta görevli personel sayısı arttırıldı

Sivas İl Müftülüğü tarafından yaklaşık 3 yıl önce oluşturulan "Alo Fetva Hattı" ile vatandaşların soruları cevap buluyor. Pandemi sebebiyle 1 erkek 1 kadın din görevlisinin nöbetleşerek görev yaptığı Fetva Hattında Ramazan ayı dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Alo Fetva Hattına büyük ilgi gösteren vatandaşlar din görevlilerine Ramazan ayında en çok zekat ile ilgili sorular yöneltti. Bir diğer çok sorulan soru ise "Covid-19 aşısı orucu bozar mı" oldu. Din görevlilerine sorulan en ilginç sorular ise; "Balık tutmak orucu bozar mı?", "Sakal tıraşı olmak orucu bozar mı?" gibi sorular oldu.

Ağırlık oruç ve zekat

Din görevlisi Saffet Bölükbaşı, bu yıl en çok korona virüs zamanında oruç ve zekat konularında soru sorulduğunu belirterek, "Alo fetva hattındayız. Şuanda pandemi süreci dolayısıyla saat 10'dan iftara kadar bir bayan, bir erkek nöbet tutuyor. Önceki zamanlarda daha farklıydı sayımız ama şuan yüzde 50'ye düştüğü için çalışma süreçleri yarı yarıya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız farklı sorular soruyorlar onlarla bilgilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar. Ramazan boyunca daha çok başlangıçta Ramazanla ilgili nasıl oruç tutacağız, ne şekilde tutacağız, tutamayanlar ne yapacak gibi sorular geliyor. Bu sene Ramazanda daha çok zekat soruları geliyor. Zaman zaman orucun tutulup tutulmamasıyla ilgili, korona virüs zamanında oruçla ilgili sorular geliyor. 'Korona virüs aşısı orucu bozar mı' şeklinde sorular geliyor" dedi.

"Sakal tıraşı olmak orucu bozar mı"

Bölükbaşı, Fetva hatTına ilginç sorularında geldiğini söyleyerek, "İlginç sorular zaman zaman geliyor. Geçen bir kardeşimiz aradı biraz şaşırtıcı birazda sevindirici bir soru sordu. Zaman zaman biz vaazlarımızda, hutbelerde orucu bütün vücuda, bütün azalarımıza, organlarımıza tutturmanın öneminden bahsediyoruz. Geçen bir kardeşimiz Alo 190 hattında 'Hocam siz böyle bahsediyorsunuz vaazlarda, hutbelerde tıraş olmak, sakal tıraşı olmak orucu bozar mı?' diye sordu. Ben de şaşkınlıkla 'Neden bozsun' dedim. 'Hani siz böyle söylüyorsunuz ya vaazlarda hocalarımız dolayısıyla sakal ve saça da oruç tutturmak gerekir diye düşündüm onun için sorma ihtiyacı duydum' dedi. Yine bir başka kardeşimiz de bir adak kurbanı kendisine verildiğini ama bunun bir gün sonra yenilmesi gerektiğine dair bir bilgiye sahip olduğunu, bunun doğru olup olmadığını sordu. Bunun tabi doğru olmadığını biz kendilerine ifade ettik" ifadelerini kullandı.

Telefonlara yetişemiyorlar

Kadın Din Görevlisi Fatma Karaduman ise, "Alo fetva hattımızda ve müftülüğümüzün dahili fetva hattında vatandaşlarımıza Ramazanla ilgili bilgiler veriyoruz. Sorularımız oldukça yoğun, özellikle zekat hesabı, fitre miktarı, fidye miktarı bunlar çoklukla soruluyor. Hem erkek fetva hattımız var, hem bayan fetva hattımız var. Dileyenler ilgili hattı tuşlayarak bizlere ulaşıyorlar. Bayan kardeşlerimiz özellikle hanım bir danışana ulaştıklarında daha rahat anlatıyorlar sıkıntılarını. Özellikle vatandaşlarımızdan sahur sonrası farkında olmayarak su içmek çoklukla karşılaştığımız bir sıkıntı, unutarak yemek yemek, pandemi süreci sebebiyle 'Korona virüsü testi orucu bozar mı' ya da 'Korona aşısı vurulacağım orucum bozulur mu' gibi sorular bu sene özellikle çok gelen sorulardı. Bu kapatma karıyla birlikte vatandaşlarımız bu dönemde 'Zekatımı nasıl ulaştıracağım', 'Elimde bu meblağ yok zekatımı nasıl alırım, ulaşırım' gibi sorularda sıklıkla geliyor. Ramazanda bir hayli yoğun. Önceki müracaatın neredeyse çok daha fazlası kat kat fazlası diyebilirim. Zaman zaman yetişemiyoruz. Aynı anda hem danışan, hem iki hattımız birden çalıyor olabildiğince yetmeye çalışıyoruz. En ilginç soru olarak aklıma gelen vatandaşın 'Balık tutmak orucu bozar mı' diye bir soru gelmişti. Zannederim o esnada ağzıma su kaçırırım kaygısıyla sorulmuş bir soru. Bunun gibi ilginç de olsa biz vatandaşı aydınlatmaya çalışıyoruz. 190 fetva hatlarımızdan ve dahili hatlarımızdan bize ulaşsınlar" dedi. - SİVAS

'Alo fetva' hattına yoğun ilgi, telefonlar kilitlendi, personel sayısı arttırıldı
'Alo fetva' hattına yoğun ilgi, telefonlar kilitlendi, personel sayısı arttırıldı
'Alo fetva' hattına yoğun ilgi, telefonlar kilitlendi, personel sayısı arttırıldı
'Alo fetva' hattına yoğun ilgi, telefonlar kilitlendi, personel sayısı arttırıldı
'Alo fetva' hattına yoğun ilgi, telefonlar kilitlendi, personel sayısı arttırıldı
'Alo fetva' hattına yoğun ilgi, telefonlar kilitlendi, personel sayısı arttırıldı
'Alo fetva' hattına yoğun ilgi, telefonlar kilitlendi, personel sayısı arttırıldı

Ramazan, Pandemi, Zekat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Alo fetva' hattına yoğun ilgi, telefonlar kilitlendi, personel sayısı arttırıldı - Son Dakika


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