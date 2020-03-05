Alp Disiplini 3. Etap Yarışmaları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Alp Disiplini 3. Etap Yarışmaları tamamlandı - Son Dakika Spor

Alp Disiplini 3. Etap Yarışmaları tamamlandı

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Alp Disiplini 3. Etap Yarışmaları, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan büyük slalom yarışları ile tamamlandı.

Alp Disiplini 3. Etap Yarışmaları tamamlandı, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Alp Disiplini 3. Etap Yarışmaları, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan büyük slalom yarışları ile tamamlandı.

Güneşli havada gerçekleşen yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için yoğun mücadele gösterdi.

Kayak İl Temsilcisi Ali Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak ve güzel havada iki gündür devam eden yarışları tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Koçak, "Bu yarışmaya 19 ilden yaklaşık 150 sporcu katıldı. Burada amacımız, hem Sarıkamış'ı tanıtmak hem de kazasız, belasız bir yarış tamamlamaktı. Bundan sonraki süreçte sporcularımız Türkiye Şampiyonası'na hazırlanacaktır. Gelen misafirlerimizi ağırlamaktan mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın ardından, teknik heyet ve sporcular Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim'de okunarak dua edildi.

İkinci gün büyük slalom yarışlarında dereceye giren sporcular şunlar:

18 yaş altı:

Kadınlar: 1. Mina Baştan, 2. Melek Cemre Ergün, 3. Zehra Nur Bayındır

Erkekler: 1. Bünyamin Çelik, 2. Kerem Haymana, 3. Yusuf Koç

Büyükler:

Kadınlar: 1. Aygen Yurt, 2. Gizem Şeflek, 3. Güneş Gülten

Erkekler: 1. Ebubekir Kara, 2. Ayhan Aybaran Ocak, 3. Muhammed Uca

Kombine puanlamada dereceye giren sporcular ise şunlar:

18 yaş altı:

Kadınlar: 1. Mina Baştan, 2. Mina Şakarcan, 3. Melek Cemre Ergün

Erkekler: 1. Bünyamin Çelik, 2. Kerem Haymana, 3. Doruk Üstay

Büyükler:

Kadınlar: 1. Güneş Gülten, 2. Aygen Yurt, 3. Gizem Şeflek

Erkekler: 1. Muhammed Uca, 2. Ayhan Aybaran Ocak, 3. Ebubekir Kara

Sarıkamış, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:00 Kaynak: AA
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