Son Dakika Haberleri: Alparslan Kuytul'a Tahliye Kararı

Alparslan Kuytul'a Tahliye Kararı

33 dakika önce

Adana Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul, Veysel Dörtgöz ve Ali Alagöz'ün tahliyesine karar verildi.

Alparslan Kuytul'a Tahliye Kararı, System.String[]
Adana Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul, Veysel Dörtgöz ve Ali Alagöz'ün tahliyesine karar verildi.

Adana Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul ve beraberindeki 43 sanığın yargılanmasına Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bolu Cezaevi'nde yatan ve SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilgi Sistemi) ile Adana'da görülen duruşmaya katılan Kuytul, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatını talep etti.

Alparslan Kuytul, Veysel Dörtgöz, Ali Alagöz hakkında tahliye kararı verilerek, yurtdışı yasaklarının devam edileceğine karar verildi. Diğer sanıkların ise mal varlıkları üzerindeki tedbir ve adli kontrol şartının kalkması için kararın daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Kararın açıklanmasının ardından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Adana Adliyesi çevresinde bulunan kalabalık sloganlar attı. Kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:25 Kaynak: İHA

Ali Alagöz, Adana, Alparslan Kuytul, 3. Sayfa
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