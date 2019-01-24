Alparslan Kuytul'a Tahliye Kararı
33 dakika önce
Adana Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul, Veysel Dörtgöz ve Ali Alagöz'ün tahliyesine karar verildi.
Adana
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul
, Veysel Dörtgöz ve Ali Alagöz
'ün tahliyesine karar verildi.
Adana Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul ve beraberindeki 43 sanığın yargılanmasına Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bolu
Cezaevi'nde yatan ve SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilgi Sistemi) ile Adana'da görülen duruşmaya katılan Kuytul, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatını talep etti.
Alparslan Kuytul, Veysel Dörtgöz, Ali Alagöz hakkında tahliye kararı verilerek, yurtdışı yasaklarının devam edileceğine karar verildi. Diğer sanıkların ise mal varlıkları üzerindeki tedbir ve adli kontrol şartının kalkması için kararın daha sonra açıklanacağı bildirildi.
Kararın açıklanmasının ardından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Adana Adliyesi çevresinde bulunan kalabalık sloganlar attı. Kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - ADANA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:25 Kaynak: İHA
Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
PFDK, Akhisarspor'u Beşiktaş Maçında Hükmen Mağlup Saydı
Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı
Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler