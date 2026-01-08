Alpaslan Kenger AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Alpaslan Kenger AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

08.01.2026 20:24
Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Kenger, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerde oy verdi.

Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kenger, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını seçen Kenger, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" karesine oy verdi.

Kenger, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafların tamamının anlamlı olduğunu belirten Kenger, AA çalışanlarına başarı diledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Erzurum, Güncel, Tarım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Alpaslan Kenger AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında
