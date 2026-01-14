Alper Özel, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Alper Özel, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

14.01.2026 13:32
UND Başkanı Alper Özel, 2025 Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları değerlendirdi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özel, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki fotoğraflarını inceledi.

Alper Özel, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı" karelerini seçen Özel, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

"Anadolu'nun sesiyken şu an bütün dünyanın sesi olmayı başardınız"

Özel, tüm fotoğraflara baktığını ve seçerken çok zorlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi kaliteli ve doğru anlarda yakalanmış fotoğraflar, seçmekte çok zorlandım ama içerisinde kendime yakın hissettiğimi, 6 kategorideki fotoğrafları seçtim. 100 yılı aşkın bir kurum olmak çok zor bir şey, kolay bir şey değil. Dolayısıyla burada kurumsallığını görüyorsunuz, devamlılığı görüyorsunuz. Bu çok önemli. 1920'de Anadolu'da başlayan mücadele... O zaman Anadolu'nun sesiyken şu an bütün dünyanın sesi olmayı başardınız. Özellikle mazlumların, acı çekenlerin sesi olmayı başardınız. Bu yüzden yöneticisinden çalışanına kadar herkesi tebrik ediyorum. Kutsal bir görev. Bunu başardığınız için çok teşekkür ediyorum."

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi

