Alperen'in "Okul Servisli" Videosu Ailesini Duygulandırdı

MERİÇ ÜRER - İzmir
'in Çiğli
ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in vefatından 2 ay önce okul servisinin olduğu bir reklamı izlemek için sevinçle koştuğu ve reklamdaki karakteri canlandırmaya çalıştığı görüntü ortaya çıktı.
Okul servisinin olduğu reklam filmini çok seven ve bu reklam çıktığı zaman büyük mutluluk yaşayan Alperen'in servis aracını durdurmaya çalıştığı görüntü aileyi duygulandırdı. Baba Serkan
Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgisayarını karıştırırken bulduğu Alperen'in videosunu izleyince çok etkilendiklerini söyledi.
Sakin, Alperen'in "örümcek adam" karakterini çok sevdiğini, videoda Alperen'in kendilerini almadan giden okul servisine "örümcek adam" karakteri gibi ağ atarak durdurmaya çalışan öğrencileri taklit ettiğini ifade etti.
Videonun Alperen'in vefatından 2 ay önce eşi tarafından çekildiğini dile getiren Sakin, "Geçenlerde oturup izledik yine. Şöyle bir durum var, örümcek adam kılığında kendini hissetmesi ve koşup reklamlardaki okul servisini durdurmak istemesi daha önceden verilmiş bir haber gibiymiş, biz bilemedik. Bizi açıkçası çok fazla etkiledi. Alperen zaten hayat dolu, yerinde duramayan bir çocuktu. Afacandı. Bu video bize hatıra kaldı." diye konuştu.
"Okul delisiydi"
Videoyu çok manidar bulduklarını ifade eden Sakin, 3 yaşındaki kalbi tertemiz, günahsız bir meleğe yaşanacakların malum olduğunu düşündüklerini belirtti. Baba Sakin, şunları kaydetti:
"Olayın okul servisinde olması... Dilim dolanıyor, giremiyorum artık o konulara. Hissetmiş gibi sanki. Gördüğümüz zaman şok olduk. Okul servisini dışarıda gördüğü zaman da seviyordu. Örümcek adam kılığında kendisini hissedip, okul servislerini durdurmaya çalışıyordu. Dışarıda servisleri gördüğü zaman da kollarını açıp onları durdurmaya çalışırdı. Örümcek ağı attığını zannederek öyle bir hayal kuruyordu. Dışarıda da bunu birkaç defa yaptı. Okul delisiydi, arkadaşlarımı göreceğim, okuldan geldiğinde arkadaşlarımla 'Şunu yaptım, oynadık.' diye hepsini anlatan bir çocuktu. Bilemezdik ki Alperen'in servislere, okullara bu kadar yakın olduğu zaman böyle sorumsuz bilinçsiz kişiler tarafından hayatına son verileceğini."
Öte yandan Sakin 15 Ocak'ta oğlunun vefatına ilişkin istinaf duruşmasının görüleceğini anımsatarak hukuk mücadelesine sonuna kadar devam edeceklerini aktardı.
Sakin, "Bizim çabamız en başından beri belliydi. Başka hiçbir annenin, babanın gözünün yaşı akmasın. Hiçbir çocuk küçücük mezarlara girmesin. Bana neye mal olursa olsun hakkımızı sonuna kadar arayacağım." dedi.