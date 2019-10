Alperen Ocaklarından HDP'ye

Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı "işgal" olarak nitelendiren HDP'lilere sert tepki gösterdi.



Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na yönelik yapılan açıklamalarda operasyona "işgal" diyen HDP'lilere sert tepki gösterdi. Aslan, "Geçmişi kahramanlıkla dolu Türk milletinin Fırat'ın doğusunda emperyalist güçlerin desteği ile yuvalanmış, bekamızı ve milli varlığımızı tehdit eden terör örgütlerini bulunmuş olduğu coğrafi alanda etkisiz hale getirmek ve Suriye hududumuzda güvenli bölge oluşturmak üzere mensubu olmaktan gurur duyduğumuz şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı ile kutlu bir sefere çıkmıştır. Kalbi vatan aşkıyla çarpan Alperenler olarak çıkılmış olan bu kutlu yolda devletimizin her daim arkasında olduğumuzu her platformda dile getirmekteyiz" ifadelerini kullandı.



BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Tam birlik olma, beraber olma ve birlikte teröre karşı kararlılık gösterme zamanıdır" sözlerini örnek gösteren BBP Genel Başkanı Destici'nin "Bunun için doğulusu batılısı, kuzeylisi güneylisi demeden hangi mezhep ve meşrepten olursa, hangi aşiretten olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda birlikte olduğumuz ve Türkiye'nin vatandaşlığı şerefini kazanmış olan herkes teröre karşı birlikte vaziyet almak mecburiyetindedir" sözlerini düstur edindiklerini aktaran Aslan, "Destici'nin 'Şanlı Türk milletinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinde ordumuzun fetih yolundaki mücadelesine 'işgal' diyen hainlerin yüzlerine karşı Suriye'nin kuzeydoğusunda teröristlere, terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerine 'işgalci' diyen herkese hain dedim ve demeye de devam edeceğim' şeklindeki sözlerine karşı terör örgütünün Meclisteki uzantısı olan kravatlı teröristler tarafından Meclis kürsüsünden tepki gösterilmesi Türk milletini derin bir üzüntüye sevk etmiştir" dedi.



Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Apo ne Kürttür ne de Türktür. Nesebi gayri sahih it oğlu ittir" sözlerini Alperenler olarak kendilerine referans aldıklarını belirten Aslan, "İte it, insana insan muamelesi yaparız, söz konusu bu terör sevicilerine de hak etmiş oldukları şekilde muamele yapmaya devam edeceğiz. Bizler, İ'layi kelimetullah davasıyla neşvünema olan Alperenler olarak kravatlı teröristlerin şanlı Meclisimizin çatısı altında siyaset yapmasını Türk milletine yapılmış en büyük zulüm olarak görmekteyiz. PKK'nın siyasi ayağı HDP, biran önce kutlu ve şanlı Meclisten kovulmalıdır. Demokrasi demek, terör örgütüne siyasi haklar vermek değildir. Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan terör sevicilerinden bunun hesabı muhakkak sorulacaktır. Sizin desteğiniz o hainleri kurtaramayacaktır. Türk ordusu her türlü zorlukların üstesinden gelerek zafere ulaşacaktır. Unutulmamalıdır ki Alperenler olduğu sürece ülkemiz üzerinde karanlık emelleri olan tüm kan emicilere asla fırsat verilmeyecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA