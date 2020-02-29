Alperenler şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Alperenler şehitler için yürüdü

6 saat önce

Alperen Ocakları Yozgat İl Başkanlığı tarafından şehitler için yürüyüş düzenlendi.

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Alperen Ocakları Yozgat İl Başkanlığı tarafından şehitler için yürüyüş düzenlendi.


Düzenlenen programa Alperen Ocakları İl Başkanı Mustafa Çıtak, Bozok Eğitim, Kültür, Yardımlaşma Derneği (BEYDER) Genel Başkanı Aydoğan Bilir, Büyük Birlik Partisi Merkez ilçe Başkanı Osman Çiftçi ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.


Cumhuriyet Meydanında Kur'an'ı Kerim tilaveti ve Gıyabi Cenaze namazı ile başlayan yürüyüş lise caddesi boyunca devam etti.


Burada bir konuşma yapan Alperen Ocakları İl Başkanı Mustafa Çıtak, Gün yas tutma günü değil gün birlik beraberlik günü olduğunu söyledi.


Başkan Çıtak yaptığı açıklamada, "Alperen Ocakları İl Başkanlığı olarak tüm şehitleri için önce Fetih Suresi sonrasında gıyabi Cenaze namazı kılarak yürüyüş düzenledik. Şimdi vakit yas tutma vakti değildir kıyama kalkma vaktidir. Rabbimiz için bunu bütün dünyaya duyurma vaktidir. Rabbim bizlere Şehitlerimizin öcünü alanlardan almayı nasip etsin" şeklinde konuştu.


Program istiklal Marşının okunmasıyla son buldu. - YOZGAT

Alperen Ocakları, Yozgat, Çıtak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
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