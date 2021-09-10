Alpu'ya yeni su kaynağı - Son Dakika

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine uygun Alpu'da yapılan yeni sondaj çalışması sonrası içme ve kullanma suyuna ulaşan ekipler, sondaj yeri ile su deposu arasındaki 2613 metrelik hat bağlantılarını tamamlayarak Alpu halkını temiz ve içilebilir suya kavuşturdu.

Çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Alpu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Nuri Ataseven ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İhsan Ceran çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve ESKİ ekiplerine teşekkür ettiler. Belediye Meclis Üyesi Ceran, ''Su hayattır su nimettir felsefesi ile yola çıktık. İlçemizin su problemi vardı, sondaj kuyumuz açıldı ve sıkıntımız yok denecek kadar azaldı. İlçemiz temiz ve içilebilir suya kavuştu. Çalışmalardan çok memnunuz, ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum'' dedi.