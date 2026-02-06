Alt Geçitte Sel Faciası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alt Geçitte Sel Faciası: Sürücü Hayatını Kaybetti

06.02.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir alt geçitte sel nedeniyle kamyonetiyle mahsur kalan 58 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsünün öldüğü alt geçitte daha önce de bir okul servisi suda kalmış (2)

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası alt geçitte kamyonetiyle mahsur kalıp yaşamını yitiren evli ve 3 çocuk babası, Endüstriyel makine onarım işiyle uğraşan Mehmet Ekinci'nin (58) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Ekinci'nin cenazesi tören için Buca'daki Zikirtepe Camii'ne getirildi. Ekinci için öğlende kılınan cenaze namazına; AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Ekinci'nin cenazesi Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ekinci'nin son olarak eşiyle telefonda konuştuğu, işten çıkıp Menderes'teki hobi bahçesi evine gittiği, market alışveriş için evin bir ihtiyacının olup olmadığını sorduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alt Geçitte Sel Faciası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

17:46
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:38
Süper Lig’de görülmemiş olay Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:09:29. #7.11#
SON DAKİKA: Alt Geçitte Sel Faciası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.