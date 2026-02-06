Alt Geçitte Sel Faciası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kamyonet sürücüsünün öldüğü alt geçitte daha önce de bir okul servisi suda kalmış (2)

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası alt geçitte kamyonetiyle mahsur kalıp yaşamını yitiren evli ve 3 çocuk babası, Endüstriyel makine onarım işiyle uğraşan Mehmet Ekinci'nin (58) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Ekinci'nin cenazesi tören için Buca'daki Zikirtepe Camii'ne getirildi. Ekinci için öğlende kılınan cenaze namazına; AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Ekinci'nin cenazesi Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ekinci'nin son olarak eşiyle telefonda konuştuğu, işten çıkıp Menderes'teki hobi bahçesi evine gittiği, market alışveriş için evin bir ihtiyacının olup olmadığını sorduğu öğrenildi.