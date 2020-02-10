Altay 2-1 Boluspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay 2-1 Boluspor - Son Dakika Spor

Altay 2-1 Boluspor

35 dakika önce

Karşılaşma öncesinde, Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerler ve hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Altay 2-1 Boluspor, System.String[]

Karşılaşma öncesinde, Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerler ve hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Mavi


Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Kappel (Dk.48 Kerim Avcı), Tavares (Dk. 46 Yılmaz Özeren), Özgür Özkaya, Turgut Doğan


Şahin (Dk. 83 Martires), Putsila, Paixao, Adamu, Cenk Özkacar


Boluspor: Mosquera, Adilehou, Gökhan Sazdağı, Arif Morkaya, Halilovic, Emre Öztürk (Dk. 28 Fethi Özer), Kidric, Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak (Dk. 85 Melih Okutan), Dzon (Dk. 61 Mustafa Eskihallaç), Burak Bekaroğlu


Goller: Dk. 49 Yılmaz Özeren, Dk. 87 Paixao (Altay), Dk. 30 Burak Bekaroğlu (Boluspor)


Kırmızı kart: Dk. 71 Gökhan Sazdağı (Boluspor)


Sarı kartlar: Dk. 45 3 Cenk Özkacar, Dk. 47 Turgut Doğan Şahin, Dk. 70 Yılmaz Özeren (Altay), Dk. 45 Dzon, Dk. 45 4 Hayrullah Bilazer, Dk. 67 Mustafa


Durak, Dk. 78 Mustafa Eskihallaç, Dk. 83 Mosquera (Boluspor)


Boluspor, Altay, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Van'da eğitime bir gün ara verildi
Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı Rıdvan Dilmen: Futbolu çocuk bahçesine çevirdiler

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 03:17:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay 2-1 Boluspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]