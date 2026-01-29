Altay'a Eksi 6 Puan Cezası Geliyor - Son Dakika
Altay'a Eksi 6 Puan Cezası Geliyor

29.01.2026 14:29
Altay, kaleci Stachowiak'a borcu nedeniyle FIFA'dan -6 puan cezası alacak. Başkan Kanlı mücadele edecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'a eski yabancı kalecisi Adam Stachowiak'a olan borcu nedeniyle FIFA'dan -6 puan silme cezası geleceği açıklandı. Başkan Sinan Kanlı, "Günlerdir süren eksi puanı almama mücadelemiz, ne yazık ki kaleci Adam Stachowiak'ın hiçbir şekilde anlaşmaya ve uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle olumsuz sonuçlanmıştır. Stachowiak, kulübümüzde sadece birkaç maç oynamasına rağmen, faizleriyle birlikte 600 bin Euro'nun üzerinde bir meblağın kendisine tek seferde ödenmesini talep etmiştir" dedi.

"Altay'ın üzerinde oynanan oyunlar ne yazık ki devam ediyor" diyen başkan Kanlı, "Kulübün amatöre gitmesi, oyuncunun alacağının yok olması anlamına gelmektedir. Buradaki niyet nedir? Her şeye rağmen pes etmeyeceğiz. Oynadığımız her müsabakada topyekun savaşacağız; bu kulübü ayakta tutabilmek için her müsabakadan gerekli olan ne kadar puan varsa toplamaya çalışacağız. Altay'ın var olma savaşında çok ciddi bir darbe aldık. Ligin tüm müsabakaları için seferberlik ilan ediyoruz. Bu mücadele, camia ve tribün olarak savaşılmadan kazanılamaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

