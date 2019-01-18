Altay'a Zorlu Rakip
15 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıya pazar günü deplasmanda Ümraniyespor'la başlayacak Altay, güçlü rakibini yenerek moral bulmak istiyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıya pazar günü deplasmanda Ümraniyespor'la başlayacak Altay, güçlü rakibini yenerek moral bulmak istiyor.
İstanbul temsilcisi ilk devrede özellikle iç sahada sergilediği performansla rakiplerine gözdağı verdi. Ümraniyespor evinde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak 19 puan topladı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Ümraniye takımı form durumunun iyi olduğunu gözler önüne serdi. Altay 17 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14'üncü sırada yer alırken, 31 puanlı Ümraniyespor ise ilk 2'nin 5 puan gerisinde 4'üncü basamakta yer alıyor. - İzmir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:53 Kaynak: DHA
Fenerbahçeli Taraftarlar, Islam Slimani ve Yassine Benzia'yı Islıkladı
Ahmet Çakar'ın Ümraniyespor-Fenerbahçe Maçından Sonra Yaptığı Paylaşım Sarı-Lacivertlileri Kızdırdı
Ümraniyespor'a Galibiyeti Getiren Golü Atan Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe Altyapısında Yetişmesi Dikkat Çekti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hayatını Kaybeden Taraftar İçin Yapılan Parkın Açılışına Katılacak