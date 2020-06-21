Altay-Akhisarspor maçının ardından

Akhisarspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Demirtaş, 3-1 kaybettikleri Altay maçından sonra yaptığı açıklamada, müsabakaya zor şartlar altında çıktıklarını vurguladı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural'ın yanı sıra Ergin Keleş, Burhan Eşer ve Vrsajevic gibi üç önemli oyuncudan yoksun mücadele ettiklerini belirten Mehmet Demirtaş, "Çok zor şartlar altında müsabakaya geldik. Perşembe gecesi başlayan serüvende Yılmaz Vural ve diğer arkadaşlarımızı devlet hastanesine gece üç buçukta teslim ettiğimizde uyku uyuyamadık. Sabah iki test daha olduk. Buraya geldik. Dün gece maçı düşünemedik, gece yarısına kadar son testin sonucunu bekledik. Stres ve sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntılar içinde maça çıktık" dedi.

Demirtaş, Yılmaz Vural ve futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yarın yine testten geçeceklerini söyledi.

'5'TE 5 YAPIP SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

Altay'ın oyuna iyi başlayıp 2-0 öne geçtiğini belirten Yardımcı Antrenör Demirtaş, "Herkes Altay'ın farka gideceğini düşünürken 30'uncu dakikadan sonra üstünlüğü elimize aldık. Topun hakimi olduk. Çok iyi oynamaya başladık. Pozisyonlara girdik ve 43'üncü dakikada organize güzel bir gol bulduk. Çok önemliydi bu gol. İkinci yarıya çıkarken bu maçı kazanacağımıza inanıyorduk ve öyle başladık ama hiç hesapta olmayan bir gol yedik. Bu gol bizim direncimizi kırdı, ondan sonra oyun bitti. Hamleler yaptık ama zaman yetmedi. Hedefimizden bir şey kaybetmiş değiliz. İlk 2'ye oynuyoruz, mücadelemize devam edeceğiz Fikstür avantajımız var. Biz 5'te 5 yapıp Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.

YALÇIN KOŞUKAVAK: "İNŞALLAH BU 5 MAÇI DA GEÇER VE ALTAY'I 17 YILDIR UZAK OLDUĞU SÜPER LİG'E TAŞIRIZ"

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise önemli bir maçı galibiyetle tamamladıklarını kaydederek, "Adaptasyon ve psikolojik anlamda zor bir maçtı. Uzun süredir hazırlanıyorduk. Oyunun içinde taktiksel detaylar vardı. Akhisarspor bu ligin iddialı takımlarını deplasmanda yendi. Ekip olarak oyuncularımızı teorik olarak hazırladık. Taktiklerimizi hayata geçirdikleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. 46 puan var 3'üncüyüz, puanlar çok sıkışık. İnşallah bu 5 maçı da geçer ve Altay'ı 17 yıldır uzak olduğu Süper Lig'e taşırız" şeklinde konuştu.