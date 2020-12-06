Altay Bayındır: İnşallah sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız - Son Dakika

Altay Bayındır: İnşallah sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız

06.12.2020 22:06
Altay Bayındır: İnşallah sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız, System.String[]

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, "İnşallah sezon sonunda bu hırsımızla, bu mücadelemizle, taraftarımızın bize her zaman verdiği destekle şampiyonluğa ulaşırız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, "İnşallah sezon sonunda bu hırsımızla, bu mücadelemizle, taraftarımızın bize her zaman verdiği destekle şampiyonluğa ulaşırız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçtan 3 puanla ayrıldıklarını söyleyen Bayındır, "Böyle zor bir maçtan 3 puanla ayrılıp evimize döneceğimiz için çok mutluyuz. İyi hazırlandık, iyi çalıştık. Bundan sonraki haftalarda da aynı disiplinle, aynı özveriyle yolumuza devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda bu hırsımızla, bu mücadelemizle, taraftarımızın bize her zaman verdiği destekle şampiyonluğa ulaşırız. Dediğim gibi bizim için zor bir karşılaşmaydı. Her maçın zorluğu, hikayesi ayrı. Bu maç da onlardan biriydi. Biz büyük bir camiayız, Fenerbahçe Spor Kulübü'yüz. Her takımın bize karşı hazırlanışı, hırsı, duruşu farklı oluyor büyük bir camia olduğumuz için. Biz de aynı şekilde karşılık ve reaksiyon verdiğimiz takdirde, bundan sonraki karşılaşmalarda da inşallah hırsımızla devamını getiririz" dedi."BİRAZ DAHA TEDBİRLİ, DİKKATLİ VE KONSANTRE ŞEKİLDE MAÇLARI YÖNETMELERİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"İyi konsantre olmaları gerektiğini ve her haftanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Altay Bayındır, "Bundan sonrası çok önemli haftalar. Her hafta bizim için önemli. Dediğim gibi kolay maç yok, her maçın zorluğu ve hikayesi farklı. Biz de o hikayeye uygun olarak her hafta hazırlanıyoruz. Rodallega'nın pozisyonuyla ilgili ise şöyle; ben bu konulara girmem. Benim işim çalışıp, sahada performans sergilemektir. Fakat, hakemlerimizin son ana ve dakikaya kadar beklemesi gerekiyor. Hakem orada direkt penaltı çaldı. Rodallega benim çeneme vurmuştu, hala ağrım var zaten. Biraz daha tedbirli, biraz daha dikkatli, biraz daha konsantre şekilde maçı yönetmeleri gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu."HER HAFTA ÇALIŞIYORUM"

Performansıyla ilgili gelen soruya ise Altay Bayındır, şu yanıtı verdi: "İyi konsantre oluyorum ben, her hafta da çalışıyorum. Sağ olsun kaleci hocamız, Erol hocamız, birlikte ne gerekiyorsa çalışmalarımızı saha içinde ona göre yapıyoruz. Taraftarımızın da bize her zaman, iyi maçta, kötü maçta, destek göstermesi gerekiyor. Bugün galip geldiğimiz için mutluyuz, inşallah önümüzdeki haftalarda da bunun devamını getiririz."

Altay Bayındır, Denizlispor, Fenerbahçe, Bayındır, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay Bayındır: İnşallah sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız - Son Dakika Spor


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