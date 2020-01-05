Altay'ın ilacı rekabet - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'ın ilacı rekabet - Son Dakika Spor

Altay'ın ilacı rekabet

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan, başarıyı yakalamaları için takımdaki rekabet ortamını sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Altay'ın ilacı rekabet, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan, başarıyı yakalamaları için takımdaki rekabet ortamını sağlamaları gerektiğini vurguladı. Siyah-beyazlı ekipte bazı futbolcuların takımdaki yerlerini garanti gördüklerini dile getiren teknik patron Ali Tandoğan, "Bazı oyuncular kendilerini kesilmez görüyor. Bu iyi değil. Rekabet olmazsa başarı gelmez" diye konuştu.

Genç teknik adam ikinci yarı öncesi hedef konusunda ise temkinli konuştu.Gerçekçi olmaları gerektiğini belirten Ali Tandoğan, "Ligde 1. sıradaki Hatayspor'la aramızda 12 puan fark var. Rakipten 4 galibiyet gerideyiz. İlk sırayı almak için liderin 7-8 maç kaybetmesi lazım. Bu süreç biraz zor. İkinci sıranın 6 puan gerisindeyiz. Hedefleri koyarken doğrucu olmak lazım. Öncelikli hedefimiz Play-Off hattını yakalayabilmek. Daha sonra 2. sırayı almak. Atıp tutmakla olmuyor. Çünkü ilk yarıda tüm krediler bize bırakılmadan tamamlanmış. Kazandıkça hedef koyacağız" dedi.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Tandoğan, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Osmanlıspor, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılıyor
Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi! Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Son Dakika Haberleri
18:27 Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım - Son Dakika Spor
18:21 Son dakika | Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması - Son Dakika Spor
18:04 Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: Ben o cümleyi kullanmazdım - Son Dakika Spor
18:02 Melikgazi Belediyespor, 10'da 10 yaptı - Son Dakika Spor
18:01 Son dakika | Mariano'nun menajeri sözleşme feshi için geliyor! - Son Dakika Spor
17:04 Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 18:33:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay'ın ilacı rekabet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]