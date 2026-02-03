Altay Puan Silme Kriziyle Karşı Karşıya - Son Dakika
Spor

Altay Puan Silme Kriziyle Karşı Karşıya

03.02.2026 13:40
Altay, eski oyuncularıyla anlaşamazsa puan silme ve küme düşürülme cezası riskiyle karşılaşıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak'a olan 600 bin Euro borcu nedeniyle 6 puanı silinen Altay, bu hafta FIFA'da davalık olduğu 3 eski yabancı oyuncusuyla anlaşamazsa, puan silme cezalarının yanı sıra küme düşürülme cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Grupta geçen hafta 21 olan puanı 15'e düşürülünce düşme hattına gerileyen siyah-beyazlılarda yönetim eski Brezilyalı futbolcu William de Amorim ile el sıkışmazsa Altay'a küme düşürülme cezası verilmesi gündeme gelecek.

Amorim'in açtığı davada alacağının ödenmesi için, 'Küme düşürme' talebinde bulunduğu ancak oyuncuyla anlaşma sağlanamasa da son kararı FIFA'nın vereceği ifade edildi. FIFA'nın bu talebi reddedip kulübe sadece puan silme cezası verme hakkının bulunduğu dile getirildi. İzmir temsilcisi yine hafta sonuna kadar Hollandalı Leandro Kappel ve Fildişi Sahilli Serge Aka ile uzlaşamazsa 6'şar puandan eksi 12 puan silme cezası alacak. Altay'a yaklaşık 2 milyon Euro borçlu olduğu üç futbolcudan 18 puan silme ya da küme düşürülme cezası gelebilir.

Kaynak: DHA

Finans, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Altay Puan Silme Kriziyle Karşı Karşıya
